20 gün önce atandı seçimle güven tazeledi - Son Dakika

20 gün önce atandı seçimle güven tazeledi

16.11.2020 14:09
20 gün önce atandı seçimle güven tazeledi, System.String[]

AK Parti Selendi İlçe Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'nde 20 gün önce atanan Ayşe Tokkaş, tek listeyle girdiği seçimde güven tazeledi.

AK Parti Selendi İlçe Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'nde 20 gün önce atanan Ayşe Tokkaş, tek listeyle girdiği seçimde güven tazeledi.

Gençlik merkezinde yapılan kongrede Ayşe Tokkaş, başkan adayı olarak tek liste katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan Selendi ilçe Kadın Kolları Kongresi yoğun katılımla gerçekleşti.

Selendi İlçe Kadın Koları kongresine İl Kadın Kolları Başkanı Aynil Yavaş, Selendi AK Parti İlçe Başkanı Şeref Kaçar, eski ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri, eski kadın ve gençlik kolları başkan ve yönetimleri, oda başkanları, muhtarlar ve partililer katıldı.

Ayşe Tokkaş Başkanlığında oluşan Selendi İlçe Kadın Kolları yönetimi şu isimlerden oluştu: "Hikmet Yeşilkula, Münire Güneş, Nilüfer Ülkü, Zeliha Özcan, Saniye Kıvrak, Mürşide Eroğlu, Sevil Argaç, Ayşe Yüksel, Nuray Kılıç, Hikmetiye Alakoyun, Rukiye Gürbüz, Safiye Damar, Nuray Şentürk, Kadriye Akgün." - MANİSA

20 gün önce atandı seçimle güven tazeledi
20 gün önce atandı seçimle güven tazeledi
20 gün önce atandı seçimle güven tazeledi
20 gün önce atandı seçimle güven tazeledi
20 gün önce atandı seçimle güven tazeledi

İstiklal Marşı, AK Parti, Selendi, Kadın, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika 20 gün önce atandı seçimle güven tazeledi - Son Dakika


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