Son Dakika Haberleri: 20 gün önce evden çıktı ve bir daha dönmedi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

20 gün önce evden çıktı ve bir daha dönmedi

1 saat önce

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde 20 gün önce evden çıkan ve bir daha da kendisinden haber alınamayan Orhan Faik Kosanoğlu'nu ailesi her yerde arıyor.

20 gün önce evden çıktı ve bir daha dönmedi, System.String[]

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde 20 gün önce evden çıkan ve bir daha da kendisinden haber alınamayan Orhan Faik Kosanoğlu'nu ailesi her yerde arıyor.


Çamlıhemşin ilçesi Behice köyünde yaşayan Orhan Faik Kosanoğlu, 20 gün önce akşam saatlerinde evden çıktı, bir daha eve geri dönmedi. Uzun süre ailesi tarafından aranan Kosanoğlu bulunamayınca ailesi Jandarmaya başvurdu. Cumartesi ve Pazar günü yakınları tarafından il genelinde aranan Orhan Faik Kosanoğlu'ndan herhangi bir iz bulunamayınca kayıp ilanı verildi.


Sosyal medyadan yardım için paylaşım yapan Baba Kemal Kosanoğlu oğlunun kayıp olduğunu ve 20 gündür haber alamadıkları için endişe duyduklarını belirtirken eş dost akrabadan oğlunun bulunması için yardım istedi. - RİZE

Çamlıhemşin, Rize, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 02:19 Kaynak: İHA
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