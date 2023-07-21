20 Günde 295 Orman Yangını Çıktı; 3 Bin 160 Hektar Alan Zarar Gördü - Son Dakika
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20 Günde 295 Orman Yangını Çıktı; 3 Bin 160 Hektar Alan Zarar Gördü

21.07.2023 12:34

Türkiye'de 12-18 Temmuz tarihleri arasında çıkan 147 orman yangını ve 166 ziraat yangının tamamı kontrol altına alındı. 1-20 Temmuz arasındaki 20 günlük dönemde 295 orman yangınında 3 bin 160 hektar alan zarar gördü. Geçen yıl aynı dönemde 197 orman yangını çıktı, 1438 hektar alan zarar gördü. Orman Genel Müdürlüğü envanterinde bulunan tüm kara ve hava araçları ile iş makineleri kullanılarak yangınlarla mücadele edildi. Hava araçları 1697 saat uçuş yaparak, 6 bin 19 sorti ile 19 bin 320 ton suyu yangınlara müdahale etmek için kullandı. Geçen yıl ise hava araçları 1143 saat uçuş yaparak, 3 bin 89 sorti ile 10 bin 236 ton su attı. Geçen yıl 86 yangının kasıtlı olarak çıkarıldığı belirlendi.

20 günde 295 orman yangını çıktı; 3 bin 160 hektar alan zarar gördü

TÜRKİYE'de 12-18 Temmuz tarihleri arasında çıkan 147 orman yangını ve 166 ziraat yangının tamamı kontrol altına alındı. 1-20 Temmuz arasındaki 20 günlük dönemde 295 orman yangınında 3 bin 160 hektar alan zarar gördü. Geçen yıl aynı dönemde 197 orman yangını çıktı, 1438 hektar alan zarar gördü.

Ülke genelinde 12-18 Temmuz arasında çıkan 147 orman yangını ve 166 ziraat yangının tamamı kontrol altına alındı. Orman yangınlarıyla mücadelede Orman Genel Müdürlüğü envanterinde bulunan tüm kara ve hava araç ile iş makineleri kullanıldı. Orman teşkilatının yan sıra Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'na ait hava araçları da rezerv güç kapsamında çalışmalara destek verdi. Ayrıca, emniyet güçleri, jandarma ekipleri, STK'lar, orman yangın gönüllüleri ve belediye ekipleri de yangınla mücadele çalışmalarında yer aldı.

Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre geçen yıl 1-20 Temmuz tarihleri arasında 197 orman yangını çıktı, 1438 hektar alan zarar gördü. Bu yıl ise aynı dönemde orman yangını sayısı yaklaşık yüzde 50 artış gösterdi ve ekipler 295 yangına müdahale etti. Zarar gören alan miktarı da yüzde yüzün üzerinde artış gösterdi ve 3 bin 160 hektarlık alan kül oldu. Bu yıl hava araçları 1697 saat uçuş ile 6 bin 19 sorti yaparak, 19 bin 320 ton suyla orman yangınlarına müdahale etti. Geçen yıl aynı dönemde hava araçları 1143 kaç saat uçuş ile 3 bin 89 sorti yaparak, 10 bin 236 ton su attı.GEÇEN YIL 86 YANGIN KASITLI ÇIKARILMIŞOrman Genel Müdürlüğü'nün orman yangınları raporuna göre Türkiye genelinde 2020'de toplam 20 bin 971 hektar, 2021'de 139 bin 503 hektar, 2022'de çıkan 2 bin 160 orman yangınında 12 bin 799 hektar alan zarar gördü. Geçen yıl 234,76 hektar alan anız yakma, 5,10 hektar alan kundaklama, 1310,37 hektar alan diğer nedenler, 4717,11 hektar alan da diğer kasıtlardan çıkan yangınlarda zarar gördü. 886 yangının çıkış nedeni belirlenemezken, 830'u ihmal, 358'inin doğal nedenlerle çıktığı, 86 yangının ise kasıtlı çıkarıldığı belirlendi.

Öte yandan geçen yıl Çanakkale'de 599,73 hektarlık alanda 118, Muğla'da 5523,09 hektarlık alanda 234, Antalya'da 194,45 hektar alanda 189, Mersin'de 2118,13 hektar alanda 99, İzmir'de 720,67 hektar alanda 169 yangın çıktı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Şaduman TÜRKAY/ANKARA, -


Kaynak: DHA
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Orman Genel Müdürlüğü, Tragger, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 20 Günde 295 Orman Yangını Çıktı; 3 Bin 160 Hektar Alan Zarar Gördü - Son Dakika


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