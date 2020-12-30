20 günde 5 kilo veren Balotelli, Monza ile çıktığı ilk maçta gol attı - Son Dakika

20 günde 5 kilo veren Balotelli, Monza ile çıktığı ilk maçta gol attı

30.12.2020 20:22
20 günde 5 kilo veren Balotelli, Monza ile çıktığı ilk maçta gol attı, System.String[]

İtalyan futbolcu Mario Balotelli'yi öven Monza Başkanı Adriano Galliani, futbolcusunun son 20 günde 5 kilo verdiğini söyledi. Bu akşam yeni takımıyla ilk maçına çıkan Balotelli, rakip ağları sarsmayı başardı.

İtalya Serie B takımlarından Monza'nın başkanı Adriano Galliani, golcü futbolcu Mario Balotelli hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

Balotelli'nin 20 günde 5 kilo verdiğini söyleyen Galliani, "Balotelli'nin zamana ihtiyacı var. Mart ayından beri resmi bir maçta forma giymedi. Fakat çok çalışıyor ve kilo veriyor. Son 20 günde 5 kilo verdi ve vücudunun yağ oranını azaltıyor. Mario, şekilleniyor." dedi.

20 günde 5 kilo veren Balotelli, Monza ile çıktığı ilk maçta gol attı

"DÜNYA ÇAPINDA BİR İSİM"

İtalyan yıldızın dünya çapında bir oyuncu olduğunu dile getiren Galliani, "Onu sadece antrenmanda izleyerek dünya çapında bir oyuncu olduğunu ve kariyerinde daha fazlasını yapması gerektiğini söyleyebilirim. Yıllardır beklenen patlamayı yapamamış olması üzücü." şeklinde konuştu.

İLK MAÇINDA İLK GOL

Öte yandan bu akşam Monza'nın Salernitana'yı 3-0 mağlup ettiği maçta ilk maçına çıkan Mario Balotelli, takımını 4. dakikada öne geçiren golü kaydetti.

20 günde 5 kilo veren Balotelli, Monza ile çıktığı ilk maçta gol attı

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Son Dakika Spor 20 günde 5 kilo veren Balotelli, Monza ile çıktığı ilk maçta gol attı - Son Dakika Spor


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