20 günde 5 kilo veren Balotelli, Monza ile çıktığı ilk maçta gol attı

İtalya Serie B takımlarından Monza'nın başkanı Adriano Galliani, golcü futbolcu Mario Balotelli hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

Balotelli'nin 20 günde 5 kilo verdiğini söyleyen Galliani, "Balotelli'nin zamana ihtiyacı var. Mart ayından beri resmi bir maçta forma giymedi. Fakat çok çalışıyor ve kilo veriyor. Son 20 günde 5 kilo verdi ve vücudunun yağ oranını azaltıyor. Mario, şekilleniyor." dedi.

"DÜNYA ÇAPINDA BİR İSİM"

İtalyan yıldızın dünya çapında bir oyuncu olduğunu dile getiren Galliani, "Onu sadece antrenmanda izleyerek dünya çapında bir oyuncu olduğunu ve kariyerinde daha fazlasını yapması gerektiğini söyleyebilirim. Yıllardır beklenen patlamayı yapamamış olması üzücü." şeklinde konuştu.

İLK MAÇINDA İLK GOL

Öte yandan bu akşam Monza'nın Salernitana'yı 3-0 mağlup ettiği maçta ilk maçına çıkan Mario Balotelli, takımını 4. dakikada öne geçiren golü kaydetti.