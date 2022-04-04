20 gündür elektrikleri kesik olan Suruçlular isyan etti: Çamaşırı elimizde yıkayıp, suyu tulumbayla çekiyoruz - Son Dakika
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20 gündür elektrikleri kesik olan Suruçlular isyan etti: Çamaşırı elimizde yıkayıp, suyu tulumbayla çekiyoruz

04.04.2022 10:57

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki Tavşanköy mahallesinde 20 gündür elektrik kesintisi yaşanıyor. CHP Şanlıurfa il yöneticisi Ronayi Paydaş ve Suruç İlçe Başkanı Servet Gören'e yaşadıkları elektrik sorununu anlatan Suruçlu bir yurttaş, "Sene 2022, millet uzaya gidiyor. Biz, 20 gündür burada elektriksiz, susuz... Burada devlet yok mu? Seçim zamanı direkt kapılarımızı çalıyorlar ama bizim bu halimizi kimse görmüyor. Erdoğan bizim halimizi görsün, tanısın" dedi.

CHP Şanlıurfa il yöneticisi Ronayi Paydaş, Suruç İlçe Başkanı Servet Gören'le birlikte bugün Tavşanköy mahallesine giderek günlerdir elektrikleri kesik olan vatandaşlarla görüştü. Suruçlu vatandaşlar, yaşadıkları sorunu Paydaş ve Gören'e şöyle anlattı:

Yurttaş 1: "Suyu tulumba ile çekiyoruz, çamaşırı elimizle yıkıyoruz. Çocuklar elektrik olmadığından dolayı derslerini çalışamıyorlar. Yardımlarınızı bekliyoruz."

Yurttaş 2: "Perişanlık vallahi. Partiler gidip geliyor, inşallah sizinki de öyle olmaz. Gelenlerin bize bir faydasının dokunmasını istiyoruz. Uzaydan bahsediliyor, uzaya gitmekten bahsediliyor. Hangi çağda yaşıyoruz biz?"

Yurttaş 3: "Sene 2022, millet uzaya gidiyor. Biz, 20 gündür burada elektriksiz, susuz... Burada devlet yok mu? Seçim zamanı direkt kapılarımızı çalıyorlar ama bizim bu halimizi kimse görmüyor. Yazıklar olsun Türkiye'ye. Başka da bir şey demiyorum. Erdoğan bizim halimizi görsün, tanısın."

20 gündür evlerine elektrik verilmeyen Suruçlu vatandaş isyan etti: Seçim zamanı direkt kapılarımızı çalıyorlar, Erdoğan bizim halimizi görsün

Yurttaş 2: "Eski zamanlardaki gibi ateşlerde su ısıtıyoruz. Çocuklarımızın temizliğini elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Çamaşır yıkanıyor elde. Elektrik yok, su ısınmıyor haliyle. Millet perişan."

TANAL: ŞANLIURFA'YI, SURUÇ'U BU KARANLIKTAN KURTARACAĞIZ

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Suruçlu vatandaşların bu tepkilerini içeren videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak, "CHP Şanlıurfa il yöneticimiz Av. Ronayi Paydaş ile Suruç İlçe Başkanımız Servet Gören ve beraberindeki partililerimiz, Suruç Tavşanköy mahallesindeki DEDAŞ zulmünü gece karanlığında yerinde tespit etti. DEDAŞ, elektrik altyapısını yenilemeyince Tavşanköy karanlıkta kaldı. Elektrikten mahrum kalan mahallede en büyük mağduriyeti kadınlar ve çocuklar yaşıyor. Eli öpülesi analarımızın dediği gibi, uzaya gitmekten bahseden iktidar temsilcileri, gelip taş devrinin yaşatıldığı Tavşanköy'ün halini görsün. Elektrik yok, su yok, çocuklar okula gidemiyor. CHP olarak söz veriyoruz. Şanlıurfa'yı, Suruç'u bu karanlıktan kurtaracağız." ifadelerini kullandı.

20 gündür evlerine elektrik verilmeyen Suruçlu vatandaş isyan etti: Seçim zamanı direkt kapılarımızı çalıyorlar, Erdoğan bizim halimizi görsün
20 gündür evlerine elektrik verilmeyen Suruçlu vatandaş isyan etti: Seçim zamanı direkt kapılarımızı çalıyorlar, Erdoğan bizim halimizi görsün
20 gündür evlerine elektrik verilmeyen Suruçlu vatandaş isyan etti: Seçim zamanı direkt kapılarımızı çalıyorlar, Erdoğan bizim halimizi görsün
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Son Dakika Yaşam 20 gündür elektrikleri kesik olan Suruçlular isyan etti: Çamaşırı elimizde yıkayıp, suyu tulumbayla çekiyoruz - Son Dakika


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SON DAKİKA: 20 gündür elektrikleri kesik olan Suruçlular isyan etti: Çamaşırı elimizde yıkayıp, suyu tulumbayla çekiyoruz - Son Dakika
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