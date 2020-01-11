20 gündür kayıp çiftçiyi arama çalışmaları yeniden başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 20 gündür kayıp çiftçiyi arama çalışmaları yeniden başladı - Son Dakika

20 gündür kayıp çiftçiyi arama çalışmaları yeniden başladı

6 saat önce

20 gündür kayıp çiftçiyi arama çalışmaları yeniden başladıMERSİN'in Erdemli ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte çıktığı yaylada tipi nedeniyle kaybolan çiftçi Ali Kaçar'ı arama çalışmaları, hava şartlarının düzelmesi üzerine yeniden başlatıldı.

20 gündür kayıp çiftçiyi arama çalışmaları yeniden başladı

MERSİN'in Erdemli ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte çıktığı yaylada tipi nedeniyle kaybolan çiftçi Ali Kaçar'ı arama çalışmaları, hava şartlarının düzelmesi üzerine yeniden başlatıldı.

Mersin- Karaman sınırındaki 2 bin 200 rakımlı Musabozulduğu Yaylası'nda, 23 Aralık günü, çiftçi Ali Kaçar ile beraberindeki 3 arkadaşı, yoğun kar yağışı nedeniyle kayboldu. İhbar üzerine bölgede jandarma, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri, arama çalışması başlattı. 3 kişi kurtarılırken, Ali Kaçar'a ulaşılamadı. Kaçar için yürütülen ancak yoğun kar yağışı nedeniyle ara verilen arama çalışmaları, hava şartlarının düzelmesi üzerine yeniden başlatıldı.

Erdemli İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Erhan Erdoğan komutasındaki arama çalışmalarını, jandarma ve AFAD'tan oluşturulan 50 kişilik ekip yürütüyor. Kar kalınlığının yaklaşık 2,5 metreyi bulduğu bölgedeki arama çalışmasında ayrıca 3 dedektör ve kokuya duyarlı bir köpek de kullanılıyor.

20 gündür kayıp çiftçiyi arama çalışmaları yeniden başladı

Ali Kaçar, Jandarma, Erdemli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 07:45 Kaynak: DHA
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