20 gündür kayıp olan 3 çocuk babası ölü bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 20 gündür kayıp olan 3 çocuk babası ölü bulundu - Son Dakika

20 gündür kayıp olan 3 çocuk babası ölü bulundu

6 saat önce

Adıyaman'da yaklaşık 20 gündür kayıp olan 3 çocuk babası şahsın cesedine ulaşıldı.

20 gündür kayıp olan 3 çocuk babası ölü bulundu, System.String[]

Adıyaman'da yaklaşık 20 gündür kayıp olan 3 çocuk babası şahsın cesedine ulaşıldı.


Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkezde ikamet eden 3 çocuk babası Hacı Beke'den (57) haber alamayan yakınları polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Yaklaşık 20 gündür her yerde aranan Beke'nin cesedi, Besni ilçesine bağlı Örenli köyü yakınlarından geçen Fırat Nehri'nde balıkçılar tarafından bulundu. Su içerisinde bulunan ceset, balıkçılar tarafından su kenarına çekilerek durum jandarma ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri, olay yeri ve çevresinde incelemelerde bulundu. Kısmen çürüyen ceset, yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Fırat Nehri, Adıyaman, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 12:32 Kaynak: İHA
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