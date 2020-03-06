20 gündür kayıptı, metruk binada ölü bulundu - Son Dakika
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20 gündür kayıptı, metruk binada ölü bulundu

6 saat önce

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, 20 gündür kayıp olarak aranan Cengiz Kayaalp (44) boş çiftlikteki metruk binada ölü bulundu.

20 gündür kayıptı, metruk binada ölü bulundu, System.String[]

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, 20 gündür kayıp olarak aranan Cengiz Kayaalp (44)  boş çiftlikteki metruk binada ölü bulundu.

Darıca'da yaşayan 6 çocuk babası Cengiz Kayaalp,15 Şubat günü ortadan kayboldu. Ailesinin polise kayıp başvurusunda bulunduğu Kayaalp, bugün öğle saatlerinde Darıca Pirireis Mahallesi Şelale Sokak'taki boş çiftlikte bulunan metruk binada ölü bulundu.İhbar üzerine olay yerine gelen polis, Kayaalp'in cesedinde yara izi olmadığını belirledi. Bir fabrikada işçi olarak çalıştığı öğrenilen Cengiz Kayaalp'in ölüm nedeni yapılacak otopsi ile ortaya çıkacak. Polisin soruşturması sürüyor.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 05:48 Kaynak: DHA
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