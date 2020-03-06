20 gündür kayıptı, metruk binada ölü bulundu - Son Dakika
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20 gündür kayıptı, metruk binada ölü bulundu

6 saat önce

20 gündür kayıptı, metruk binada ölü bulunduKOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, 20 gündür kayıp olan Cengiz Kayaalp (44) terk edilmiş bir çiftlikteki metruk binada ölü bulundu.

20 gündür kayıptı, metruk binada ölü bulundu

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, 20 gündür kayıp olan Cengiz Kayaalp (44) terk edilmiş bir çiftlikteki metruk binada ölü bulundu.

Darıca'da yaşayan Cengiz Kayaalp için ailesi 15 Şubat tarihinde kayıp başvurusunda bulundu. Bugün öğle saatlerinde, Darıca Pirireis Mahallesi Şelale Sokak'ta terk edilmiş bir çiftlik içerisinde yer alan metruk binaya giren arkadaşları, Cengiz Kayaalp'in cesediyle karşılaştı. Haber verilmesi üzerine gelen polis ekipleri, vücudunda herhangi bir yara olmayan Cengiz Kayaalp'in ölümüyle ilgili olay yerinde inceleme yaptı. Bir fabrikada işçi olarak çalışan, evli 6 çocuk babası Cengiz Kayaalp'in ölümü yapılacak otopsi sonucu belli olacak. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

20 gündür kayıptı, metruk binada ölü bulundu

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 06:22 Kaynak: DHA
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