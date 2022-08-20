20 günlük çocuğunu döverek öldürdü - Son Dakika
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20 günlük çocuğunu döverek öldürdü

20.08.2022 12:41

20 günlük çocuğunu döverek öldürdü Kırşehir'in Mucur ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen anne; 20 günlük çocuğunu döverek öldürdü.

20 günlük çocuğunu döverek öldürdü

KIRŞEHİR - Kırşehir'in Mucur ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen anne; 20 günlük çocuğunu döverek öldürdü.

Mucur ilçesi Solaklı Mahallesinde ikamet eden ve internet üzerinden tanıştıkları öğrenilen D.A. ve Z.A., çiftinin kısa süre önce dünyaya gelen ikinci çocukları iddiaya göre M.A.'yı annesi Z.A. dövmeye başladı. Evde yaşanan çığlık sesleri üzerine komşuları giderek yaşanan vahşeti gördü. Polis ekiplerine haber verilmesi sonrası D.A. ve eşi Z.A. gözaltına alındı. Z.A., ilçe emniyet müdürlüğünde verdiği ifadede suçunu itiraf etti. Solaklı Mahallesinde yaşanan olay sonrası ev sahibi H.K.; gece geç saatlerde çığlık sesleri duyduklarını ve bebeğin ölümüne üzüldüklerini söyledi. İlçede bulunan halk ise yaşanan olay sonrası üzüntülerini belirterek Mucur ilçesinde insanların birbirini tanıdığını ve aile gibi olduklarını anlatarak yaşanan olaya anlam veremediklerini belirtti.

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Kırşehir, Mucur, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 20 günlük çocuğunu döverek öldürdü - Son Dakika

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