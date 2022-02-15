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20 GÜNLÜK 'KAHVE' İSİMLİ KUZUYA EVDE BEBEK GİBİ BAKIYORLAR - Son Dakika

20 GÜNLÜK 'KAHVE' İSİMLİ KUZUYA EVDE BEBEK GİBİ BAKIYORLAR

15.02.2022 10:31

TOKAT'ta doğum sonrası annesinin kabullenmemesi nedeniyle bakımsız kalan kuzuyu evine alan Ali Umancıoğlu (36) adını 'Kahve' koydu.

TOKAT'ta doğum sonrası annesinin kabullenmemesi nedeniyle bakımsız kalan kuzuyu evine alan Ali Umancıoğlu (36) adını 'Kahve' koydu. Çocuk bezi ile altı bezlenen ve biberonla beslenerek bebek gibi bakılan kuzuyla ailenin kız çocukları Helen (12), Sahra (9) ve Tuğçe (7) yakından ilgileniyor.

Tokat merkeze bağlı Endiz köyünde hobi amaçlı koyun besleyen evli ve 3 çocuk babası Ali Umancıoğlu'nun (36) koyunlarından bir tanesi 20 gün önce doğum yaptı. İkiz kuzu dünyaya getiren koyun, kuzulardan bir tanesini kabullenmeyince, Umancıoğlu ölmek üzere olan kuzuyu alarak evine getirdi. Altını çocuk bezi ile bezleyen ve biberon ile beslenen kuzuyla ise Umancıoğlu'nun Helen (12), Sahra (9) ve Tuğçe (7) ismindeki 3 kızı ilgileniyor. 'Kahve' ismini verdikleri kuzuya aile gözü gibi bakıyor.

'ARTIK AİLEMİZDEN BİRİ OLDU'

Kuzunun artın ailelerinden biri olduğunu söyleyen Ali Umancıoğlu, Koyunlarımdan bir tanesi doğum yaptı. Oda ikiz oldu. Annesi bir tanesine bakmadı. Annesi de bakmayınca ölmek üzereydi. Bende çocuklarım baksın diye aldım evime getirdim. Buraya getirmem ile kuzumuz da ölmedi. Çok iyi oldu. Çocuklarım bakıyor onlar ilgileniyor. Kuzumuz şu anda 20 günlük ismini ise 'Kahve' koyduk. Oda artık ailemizden biri oldu. Evimizde güzel bir ortam oldu. Evimizde bütün odaları geziyor, geliyor sobanın yanında yatıyor. Oda en küçük kızımız oldu. Yani 3 tane kızım vardı, 4 tane kızım oldu dedi.

Sara Umancıoğlu ise, Kuzumuz ile çok iyi anlaşıyoruz. Okula gitmediğimiz zamanlar kuzumuzu dışarı çıkarıyoruz, oynuyoruz. Okula gittiğim zamanlar ise özlüyorum. 3 kardeştik bu da 4'ncü kardeşimiz oldu diye konuştu.

Helen Umancıoğlu da Kahve benim en küçük kardeşim. Onu çok seviyorum. Beraber onunla ödev yapıyoruz. Okuldan geldikten sonra beraber vakit geçiyoruz. ifadelerini kullandı.

20 GÜNLÜK 'KAHVE' İSİMLİ KUZUYA EVDE BEBEK GİBİ BAKIYORLAR
20 GÜNLÜK 'KAHVE' İSİMLİ KUZUYA EVDE BEBEK GİBİ BAKIYORLAR
20 GÜNLÜK 'KAHVE' İSİMLİ KUZUYA EVDE BEBEK GİBİ BAKIYORLAR

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Sahra, Çocuk, Tokat, Doğum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 20 GÜNLÜK 'KAHVE' İSİMLİ KUZUYA EVDE BEBEK GİBİ BAKIYORLAR - Son Dakika


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SON DAKİKA: 20 GÜNLÜK 'KAHVE' İSİMLİ KUZUYA EVDE BEBEK GİBİ BAKIYORLAR - Son Dakika
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