20 haneli kırsal mahalle şebeke suyuna kavuştu - Son Dakika

VAN'ın Bahçesaray ilçesine bağlı sarp ve kayalık bir bölgede bulunan 20 haneli kırsal Kartal Mahallesi, yapılan zorlu çalışmanın ardından şebeke suyuna kavuştu.

Bahçesaray ilçesine bağlı 20 haneli Kartal Mahallesi, büyükşehir belediyesi ve Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (VASKİ) çalışmaları sonucu şebeke suyuna kavuştu. VASKİ ve Büyükşehir Belediye ekipleri, vatandaşların da yardımıyla zorlu coğrafyaya sahip mahalleye içme suyu şebekesi getirmek için çalışma başlattı. Kazma ve küreklerle yapılan çalışma sonunda mahalleye 6 kilometrelik su isale hattı çektirildi. Yarım asır sonra içme suyuna kavuşan mahalleli, büyük sevinç yaşadı. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, beraberindeki İlçe Kaymakamı Muhammet Öztabak, Belediye Başkanı Meki Arvas, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, İl Jandarma Komutanı Yüksel Yiğit, VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, AK Parti ilçe Başkanı Cumali Sabırlı ve ilçedeki kurum müdürleri ile birlikte şebeke suyuna kavuşan mahalleyi ziyaret etti.

Vali Bilmez, Kartal Mahallesi'nin bölgede eski bir yerleşim yeri olduğunu belirterek, "VASKİ ekibimiz, muhtarımız, vatandaşlarımızla el ele vererek yürüttükleri titiz çalışmayla 6 kilometre uzaktan mahalleye şebeke suyu getirdiler. Bu suyun geldiği bir noktada, iş makinelerinin de çalışmaları mümkün değildi. Kayalık bir alandı. O noktada da personelimiz ve vatandaşlarımız kazma kürekle yaklaşık 1 kilometrelik alanı kazdı. Burası 20 haneli bir köyümüz. Köyümüzü şebeke suyuna kavuşturduk. Emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma ve işin takipçisi olan önceki dönem Milletvekilimiz Gülşen Orhan'a da teşekkür ediyorum" dedi. Vali Bilmez, köyün ilkokulunu da ziyaret etti ve çocuklarla sohbet etti. 'ÇOK MUTLUYUZ' Kartal Mahalle Muhtarı Ali Oktatar ise yıllardır köy çeşmesinden taşıma suyla ihtiyaçlarını gidermeye çalıştıklarını ifade ederek, "Burası uzun zaman mezraymış ama mahalle oldu. Suyu köy çeşmesinden alıyorduk bunca zamandır, suyun evlere taşınması zor oluyordu. Ama şimdi şebeke suyuna kavuştuk, evlerimizde suyu musluktan alacağız" dedi. Muhtar Oktatar, "Bu çalışma ile hem çok sayıda ziyaretçiyi ağırladığımız Fekiye Teyran'ın türbesi de şebeke suyuna kavuştu. Ben sayın Valimiz başta olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.Mahallede 3 yıldır öğretmenlik yaptığını anlatan Ayşe Ülkü de her fırsatta suyun önemini çocuklara anlattıklarını fakat pratikte uygulamaya geçemediklerini belirterek, "Çocuklarımızın ellerini artık yıkayabiliyoruz. Özellikle şu an içerisinde bulunduğumuz, suya en çok ihtiyacımız olan pandemi döneminde şebeke suyuna kavuşmak bizleri ayrıca mutlu etti. Artık daha hijyenik bir okul ve mahalleye kavuştuk" ifadelerini kullandı.'SU ARTIK MUSLUKLARIMIZDAN AKIYOR'

Mahalle sakinlerinden Müzeyyen, "Mahallemiz dağlık bir alanda kurulduğu için taşıma su çok zor oluyordu. Ben de su taşırken, çoğu defa kayıp düşmüşüm. Çamaşır, bulaşık gibi ihtiyaçlarımız tam bir çileye dönüşmüştü. Şimdi suyun bir musluğun ucunda olması en çok da kadınlar olarak bizleri memnun etti" dedi.