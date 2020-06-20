20 Haziran 2020 Atv Yayın Akışı - Son Dakika

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:20 Son Durak
01:00 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
01:20 Esra Erol'da
02:00 Esra Erol'da
04:45 Bir Zamanlar Çukurova
07:00 Kahvaltı Haberleri
07:30 atv’de Hafta Sonu
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
10:00 Gençliğim Eyvah
13:00 Kuruluş Osman
13:00 Gün Ortası
14:00 Gençliğim Eyvah
16:00 Gençliğim Eyvah
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Gençliğim Eyvah
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
21:00 Kim Milyoner Olmak İster?
23:00 Kardeş Payı