20 Haziran 2020 Fox Yayın Akışı - Son Dakika

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

FOX YAYIN AKIŞI

00:15 İyi Oyun

00:15 Tolgshow

00:45 Gardırop Savaşları

02:15 Ağlak Arif

02:15 Temizlik Benim İşim

03:15 Temizlik Benim İşim

03:45 Gardırop Savaşları

04:00 Temizlik Benim İşim

05:45 Aşk Yeniden

07:45 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

11:15 Şevkat Yerimdar

13:00 Şevkat Yerimdar

14:30 25 Litre

15:30 Yaparsın Aşkım

16:15 Mucize Doktor

19:00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber

19:00 FOX Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Benimle Söyle

20:00 İyi Oyun

22:15 Ağlak Arif

22:30 Maskeli Beşler Kıbrıs

23:00 Maskeli Beşler Kıbrıs