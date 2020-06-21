20 Haziran 2020 Haberleri - Son Dakika

20 Haziran 2020 Haberleri
20 Haziran 2020 Manşet Haberleri.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TV kanalı talimatı! 3 ülkenin ortaklığıyla İstanbul'da kurulacak
- Donald Trump, Halkbank davasının savcısı Geoffrey Berman'ı görevden aldı
- Yasmin Erbil, göğsünün altındaki beni paylaştı
- Tatil sezonunu açan Zeynep Alkan'ın bikinili pozuna beğeni yağdı
- Rıdvan Dilmen, Beşiktaşlı kaleci Ersin'e verilen geri pas pozisyonunu yorumladı: Hakemin ciddi hatası var
- Bakan Soylu'dan Meral Akşener'e 'Kıyma makinesi' tepkisi: Keşke o talihsiz cümleyi etmeseydiniz
- Libya ordusu, Sisi'nin tehditlerine yanıt verdi
- Sergen Yalçın ve Bülent Uygun maç esnasında havai fişek atılmasına tepki gösterdi
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü PKK'nın katlettiği işçinin ailesiyle görüştü
- Mısır'daki darbeci Sisi yönetiminden Türkiye karşıtı hamle! Orduya sınır dışı operasyon emri verdi
- İbrahim Tatlıses mi şikayet etti? Ahmet Tatlı'nın neden karakolluk olduğu netleşti
- Acun Ilıcalı, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya çiftini ziyaret etti
- Hangi takımlı olduğu tartışılan Burak Yılmaz, Beşiktaş kongre üyesi oldu
- Son Dakika: Bakan Koca, vakaların arttığı 4 şehirde yoğun bakımda yatan hasta sayılarını verdi
- Son Dakika: Türkiye'de 20 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 22 kişi hayatını kaybetti, 1248 yeni vaka tespit edildi
- Beren Saat, Kenan Doğulu'dan ayrılıyor! Acil daire arayışına girdi
- Beşiktaş, deplasmanda Denizlispor'u 5-1 mağlup etti
- Emniyetten 'bekçiler, kadınların evlerini gözetleme yetkisine sahip' iddiasına yalanlama
- TSK'nın Kuzey Irak'taki Pençe-Kartal operasyonu 5 Arap ülkesini çıldırttı
- Veterinerler, son günlerde sıkça görülen yılanların nedenini anlattı
- Werder Bremen, Almanya Bundesliga'ya veda edebilir
- Yeni açılan Marmara Üniversitesi Hastanesi'ne Prof. Dr. Asaf Ataseven'in ismi verildi
- Bayern Münih'li Lewandowski, lig bir sezonda en çok gol atan futbolcu oldu
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşmeyle ilgili vatandaşları iki hayati mesajla uyardı
- Koronavirüs kılığına giren tiyatrocuyu köpek kovaladı
- Ailesinin kayıp başvurusu yaptığı adamın cansız bedeni ormanlık alanda bulundu
- Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi
- Adı Fenerbahçe ile anılan Morozyuk, transfer iddialarına yanıt verdi: Her şey mümkün
- Pompalı tüfeklerle video çekip paylaşan grup keşfedilmeyi umuyormuş
- Fransa'da 11 Temmuz'dan itibaren maçlara seyirci alınacak
- 7 yaşındaki Yaren'i yaralayan sürücüye meydan dayağı atıldı
- Apple, ABD'deki 4 eyalette mağazalarını yeniden kapatıyor
- Ahmet Kaya'nın kızı Melis Kaya yıllar sonra konuştu
- Dalgıcın sel sularından kurtardığı yaşlı kadının korona testi negatif çıktı
- Vatandaşları koronavirüsten korumak için kaçak yapılan taziyelere karşı ikna ekipleri kuruldu
- Leicester City, deplasmanda Watford ile 1-1 berabere kaldı
- Bakan Akar, 'Fransız savaş gemisine taciz' iddiasına sert yanıt verdi
- Galatasaraylı Ahmet Çalık, Gaziantep maçında kaptan olarak sahaya çıkacak
- Schalke, Fenerbahçe'nin gündemindeki İrfan Can için girişimde bulundu
- Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım
Haber Yayın Tarihi: 21.06.2020 12:15
Son Dakika Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı Ahmet Kaya'nın kızı Melis Kaya yıllar sonra konuştu Survivor yorumcusu Semih Öztürk, Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti Beren Saat, Kenan Doğulu'dan ayrılıyor! Acil daire arayışına girdi Yasmin Erbil, göğsünün altındaki beni paylaştı Acun Ilıcalı, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya çiftini ziyaret etti 80'lik isimle evlenen Meltem'den garip paylaşım: Allah büyüklerimizin tecavüzünden korusun 50'lik yıldız şarkıcıdan ayna karşısında cesur poz! Karın kaslarıyla şov yaptı Tatil sezonunu açan Zeynep Alkan'ın bikinili pozuna beğeni yağdı İlk kez mayolu görüntülenen Mucize Doktor'un Açelya'sı selülitleriyle olay yarattı Tavlada üst üste yenilen Faik Öztürk'ün tansiyonu çıktı İbrahim Tatlıses'in "Köstebek değil" dediği oğlu hakkında emniyette verdiği ifade kafa karıştırdı