20 Haziran 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

01:30 Tehlikeli Soygun

02:30 Poyraz Karayel

03:00 Arda'nın Mutfağı

03:45 Akasya Durağı

04:45 Akasya Durağı

05:45 Yabancı Damat

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta

09:45 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa

10:45 Aşk-ı Memnu

13:00 Arda'nın Mutfağı

13:15 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

14:00 Kara Murat Ölüm Emri

15:45 Zalim İstanbul

15:45 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

20:00 İnek Şaban

21:45 Yolcu

23:30 Zalim İstanbul

23:45 Çok Akustik