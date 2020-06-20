20 Haziran 2020 Show Yayın Akışı - Son Dakika

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

SHOW YAYIN AKIŞI

00:15 İçerde

01:45 İçerde

03:45 Kuaförüm Sensin

06:00 Pis Yedili

08:00 Kendine İyi Bak

08:15 Hayat Güzeldir

09:30 Kalp Atışı

10:00 Cumartesi Sürprizi

12:30 Kuaförüm Sensin

13:00 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

14:00 Zaman Makinesi 1973

14:00 Kalp Atışı

16:00 Pis Yedili

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Zaman Makinesi 1973

23:45 Gölde Dehşet