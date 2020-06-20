20 Haziran 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:30 Abluka
01:40 Yüksek Sosyete
03:20 Yüksek Sosyete
03:30 Benim Tatlı Yalanım
05:10 Güzel Köylü
07:00 Mesut Yar ile Bugün
07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
09:00 Benim Tatlı Yalanım
09:20 Evde Hareket Zamanı
10:10 Benim Tatlı Yalanım
10:10 Sinema
11:15 Yüksek Sosyete
13:15 Taşıyıcı: Son Hız
13:30 Yüksek Sosyete
15:30 Sefirin Kızı
16:00 Dizi
16:00 Güzel Köylü
18:30 Star Haber
20:00 Taşıyıcı: Son Hız
20:00 Suikastçı
21:45 Medcezir
22:15 Bir Demet Tiyatro
23:50 Taşıyıcı: Son Hız