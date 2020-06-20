20 Haziran 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

01:30 Abluka

01:40 Yüksek Sosyete

03:20 Yüksek Sosyete

03:30 Benim Tatlı Yalanım

05:10 Güzel Köylü

07:00 Mesut Yar ile Bugün

07:00 Hayat Bazen Tatlıdır

09:00 Benim Tatlı Yalanım

09:20 Evde Hareket Zamanı

10:10 Benim Tatlı Yalanım

10:10 Sinema

11:15 Yüksek Sosyete

13:15 Taşıyıcı: Son Hız

13:30 Yüksek Sosyete

15:30 Sefirin Kızı

16:00 Dizi

16:00 Güzel Köylü

18:30 Star Haber

20:00 Taşıyıcı: Son Hız

20:00 Suikastçı

21:45 Medcezir

22:15 Bir Demet Tiyatro

23:50 Taşıyıcı: Son Hız