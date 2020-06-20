20 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Real Madrid - Arsenal
00:00 Teknik Analiz
01:45 Süper Lig Goller
02:00 Spor Artı
02:00 Stadyum
03:20 Süper Lig Özetler
03:25 Bundesliga
03:50 Spor Kitaplığı
03:55 Efsanelerin İzinde
04:00 Napoli - Juventus
04:25 Ustalara Saygı
04:50 Nedir, Nasıl Oynanır?
04:55 Takvim Yaprakları
05:00 Hedef Süper Lig
05:00 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Freiburg - Hertha Berlin
07:00 Süper Lig Özetler
07:30 Almanya Bundesliga Özetler
07:50 Takvim Yaprakları
07:55 Hava Durumu
08:00 İlk Baskı
08:40 Süper Lig Özetler
08:45 TFF 1. Lig Özetler
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Salto
09:15 TFF 1. Lig Özetler
09:30 Orhan Ayhan'la
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:00 Stadyum
11:00 Spor Manşet
11:30 Almanya Bundesliga Özetler
11:55 Hava Durumu
12:00 Ustalara Saygı
12:15 Bundesliga
12:50 Spor Kitaplığı
12:55 Takvim Yaprakları
13:00 Spor Bülteni
13:55 Efsanelerin İzinde
14:00 Gündem Futbol
15:00 Brezilya - Arjantin
15:30 Almanya'dan Futbol
16:25 Almanya Bundesliga Futbol Karş.
16:45 2018 Dünya Kupası Özetler
17:30 Ustalara Saygı
18:00 Spor Merkezi
18:30 Spor Hafta Sonu
19:30 Avrupa'nın Anları
20:30 Dakika Skor
21:00 Dakika Skor
22:30 Stadyum