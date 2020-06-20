20 Haziran 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
00:45 Şampiyon
01:30 Ege'nin Hamsisi
03:25 Ege'nin Hamsisi
03:55 Aslan Ailem
05:45 Ferhunde Hanım ve Kızları
06:10 Bir Yusuf Masalı
06:20 Sağlıklı Mutfak
07:20 Aslan Ailem
08:15 Uğurlugiller
09:15 Parmak Damgası
10:10 Tozkoparan
10:25 Perihan Abla
11:40 Ferhunde Hanım ve Kızları
12:20 Gülşen Abi
12:50 Elimi Bırakma
13:05 En Son Babalar Duyar
14:10 Yeditepe İstanbul
15:50 Ege'nin Hamsisi
16:15 Şampiyon
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Payitaht Abdülhamid
20:00 Kalk Gidelim
23:45 Filinta