20 Haziran 2020 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika

Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV 2 YAYIN AKIŞI

01:00 Kelime Oyunu

02:10 Kanıt

03:20 Çocuklar Duymasın

05:00 Geniş Aile

06:00 Kampüsistan

06:00 Kavak Yelleri

07:30 İkizler Memo-Can

08:15 Çocuklar Duymasın

10:00 Geniş Aile

10:45 Doktorlar

12:00 Ayhan Sicimoğlu ile Renkler

13:00 Çok Gezenti Bizim Ora

14:00 Derya Baykal'la Gülümse

14:30 Çocuklar Duymasın

16:00 Sağlıkla Gülümse

16:15 Akasya Durağı

16:30 Yaprak Dökümü

19:45 Kelime Oyunu

21:00 Yalan Dünya

21:15 Ben Bilmem Eşim Bilir

23:15 Kanıt