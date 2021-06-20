20 Haziran 2021 Star Yayın Akışı - Son Dakika

20 Haziran 2021 Star Yayın Akışı

20 Haziran 2021 Pazar günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… STAR YAYIN AKIŞI 00:15 Ada Masalı 02:30 Bağcık 04:15 Bağcık 07:30 Geniş Aile 09:30 Cocomelon 09:45 Ayşecik ile Ömercik 12:00 Tülin Şahin ile Moda 13:00 Çizgi Film 13:30 Güldüy Güldüy Show Çocuk 15:45 En Güzel Bölüm 16:00 Ada Masalı 18:45 Star Haber 20:00 Menajerimi Ara

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