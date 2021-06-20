Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Ada Masalı
02:30 Bağcık
04:15 Bağcık
07:30 Geniş Aile
09:30 Cocomelon
09:45 Ayşecik ile Ömercik
12:00 Tülin Şahin ile Moda
13:00 Çizgi Film
13:30 Güldüy Güldüy Show Çocuk
15:45 En Güzel Bölüm
16:00 Ada Masalı
18:45 Star Haber
20:00 Menajerimi Ara
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 20 Haziran 2021 Star Yayın Akışı - Son Dakika