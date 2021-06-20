Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Kupa Gecesi
02:00 İspanya - Polonya
03:40 Kupa Gecesi
05:40 UEFA Euro 2020 Özetler
06:15 Avrupa Şampiyonası Klasikler
06:20 Takvim Yaprakları
06:25 UEFA Euro 2020 Özetler
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Macaristan - Fransa
08:40 UEFA Euro 2020 Özetler
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:55 Takvim Yaprakları
11:00 Portekiz - Almanya
12:40 UEFA Euro 2020 Özetler
12:50 Takvim Yaprakları
13:00 Spor Bülteni
13:45 Avrupa Şampiyonası Klasikler
13:50 Spor Kitaplığı
14:00 Kupa Günlüğü
16:00 Kupa Günlüğü
18:55 İtalya - Galler
21:00 Kupa Gecesi
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 20 Haziran 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika