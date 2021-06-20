20 Haziran 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

20 Haziran 2021 TRT spor Yayın Akışı

20 Haziran 2021 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 00:00 Kupa Gecesi 02:00 İspanya - Polonya 03:40 Kupa Gecesi 05:40 UEFA Euro 2020 Özetler 06:15 Avrupa Şampiyonası Klasikler 06:20 Takvim Yaprakları 06:25 UEFA Euro 2020 Özetler 06:58 İstiklal Marşı 07:00 Macaristan - Fransa 08:40 UEFA Euro 2020 Özetler 08:50 Takvim Yaprakları 08:55 Hava Durumu 10:00 Spor Bülteni 10:55 Takvim Yaprakları 11:00 Portekiz - Almanya 12:40 UEFA Euro 2020 Özetler 12:50 Takvim Yaprakları 13:00 Spor Bülteni 13:45 Avrupa Şampiyonası Klasikler 13:50 Spor Kitaplığı 14:00 Kupa Günlüğü 16:00 Kupa Günlüğü 18:55 İtalya - Galler 21:00 Kupa Gecesi

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