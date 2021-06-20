20 Haziran 2021 Trt1 Yayın Akışı

20 Haziran 2021 Pazar günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT1 YAYIN AKIŞI 00:15 Teşkilat 02:35 3'te 3 04:15 İmparatoriçe Ki 06:15 Yeşil Deniz 09:00 Diriliş Ertuğrul 11:50 Enine Boyuna 13:15 Bir Dövüşçünün Dünya Maceraları 14:20 3'te 3 15:55 Yeni Hayat 18:00 Ana Haber 18:55 İsviçre - Türkiye 21:00 Kupa Akşamı 21:55 İtalya - Galler 23:55 Teşkilat

TV, Son Dakika Kaynak: InterSinema.com Son Dakika › TV › 20 Haziran 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

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