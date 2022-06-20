20 Haziran 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika
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20 Haziran 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

20.06.2022 06:42
20 Haziran 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

20 Haziran 2022 Pazartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 A. Demirspor - Galatasaray

01:45 Süper Lig Haftanın Golleri

02:00 Beşiktaş - Göztepe

04:00 Gaziantep Fk - A. Alanyaspor

05:45 Süper Lig Haftanın Golleri

06:00 Ök Y.malatyaspor-y.kayserispor

07:45 Süper Lig Haftanın Golleri

08:00 Altay - Trabzonspor

09:45 Süper Lig Haftanın Golleri

10:00 Sezonun Golleri

11:00 Tff 1. Lig Gol Kralı

11:15 Tff 1. Lig Top 20 Gol

11:30 Süper Lig Haftanın Golleri

11:45 1. Lig Haftanın Golleri

12:00 Kocaelispor - Beşiktaş

13:15 1 Yıldız 10 Gol

13:30 Sezonun Golleri

14:00 V. Karagümrük - Fenerbahçe

15:45 Süper Lig Haftanın Golleri

16:00 Ç. Rizespor - Galatasaray

17:30 Sezonun Golleri

18:00 Altay - Trabzonspor

19:45 Süper Lig Haftanın Golleri

20:00 Futbolun Şehirleri

21:00 Spor Turu

22:30 Fenerbahçe - Beşiktaş

23:45 1 Yıldız 10 Gol

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Kaynak: InterSinema.com

Münir Karaloğlu, Galatasaray, Beşiktaş, TV, Son Dakika

Son Dakika TV 20 Haziran 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bu haber InterSinema.com tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. InterSinema.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı InterSinema.com kurumudur.

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SON DAKİKA: 20 Haziran 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika
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