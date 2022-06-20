Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 A. Demirspor - Galatasaray
01:45 Süper Lig Haftanın Golleri
02:00 Beşiktaş - Göztepe
04:00 Gaziantep Fk - A. Alanyaspor
05:45 Süper Lig Haftanın Golleri
06:00 Ök Y.malatyaspor-y.kayserispor
07:45 Süper Lig Haftanın Golleri
08:00 Altay - Trabzonspor
09:45 Süper Lig Haftanın Golleri
10:00 Sezonun Golleri
11:00 Tff 1. Lig Gol Kralı
11:15 Tff 1. Lig Top 20 Gol
11:30 Süper Lig Haftanın Golleri
11:45 1. Lig Haftanın Golleri
12:00 Kocaelispor - Beşiktaş
13:15 1 Yıldız 10 Gol
13:30 Sezonun Golleri
14:00 V. Karagümrük - Fenerbahçe
15:45 Süper Lig Haftanın Golleri
16:00 Ç. Rizespor - Galatasaray
17:30 Sezonun Golleri
18:00 Altay - Trabzonspor
19:45 Süper Lig Haftanın Golleri
20:00 Futbolun Şehirleri
21:00 Spor Turu
22:30 Fenerbahçe - Beşiktaş
23:45 1 Yıldız 10 Gol
Son Dakika › TV › 20 Haziran 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika