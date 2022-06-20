20 Haziran 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
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20 Haziran 2022 TRT spor Yayın Akışı

20.06.2022 06:42
20 Haziran 2022 TRT spor Yayın Akışı

20 Haziran 2022 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:00 Set Sayısı

00:30 Spor Artı

02:00 Sırbistan - İsrail

03:45 Türkiye - Güney Kore

05:35 2021 - 2022 Sezonu Derleme

06:45 Özel Dosya

06:55 Spor Takvimi

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:55 Spor Takvimi

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 2021 - 2022 Sezonu Derleme

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Takvimi

11:00 Spor Manşet

12:30 Gün Ortası

13:25 2021 - 2022 Sezonu Derleme

13:55 Efsanelerin İzinde

14:00 Spor Stüdyosu

15:35 2021 - 2022 Sezonu Derleme

16:00 Gündem Futbol Transfer

17:55 Spor Takvimi

18:00 Spor Merkezi

19:50 Spor Atlası

20:00 Spor Akşamı

21:00 Aktüel Futbol Transfer

23:00 Transfer Günlüğü

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Kaynak: InterSinema.com

Sırbistan, Türkiye, İsrail, Trt, TV, Son Dakika

Son Dakika TV 20 Haziran 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Bu haber InterSinema.com tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. InterSinema.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı InterSinema.com kurumudur.

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SON DAKİKA: 20 Haziran 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
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