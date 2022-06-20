Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Set Sayısı
00:30 Spor Artı
02:00 Sırbistan - İsrail
03:45 Türkiye - Güney Kore
05:35 2021 - 2022 Sezonu Derleme
06:45 Özel Dosya
06:55 Spor Takvimi
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:55 Spor Takvimi
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 2021 - 2022 Sezonu Derleme
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Takvimi
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:25 2021 - 2022 Sezonu Derleme
13:55 Efsanelerin İzinde
14:00 Spor Stüdyosu
15:35 2021 - 2022 Sezonu Derleme
16:00 Gündem Futbol Transfer
17:55 Spor Takvimi
18:00 Spor Merkezi
19:50 Spor Atlası
20:00 Spor Akşamı
21:00 Aktüel Futbol Transfer
23:00 Transfer Günlüğü
Son Dakika › TV › 20 Haziran 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika