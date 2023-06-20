20 Haziran 2023 Tarihli Resmi Gazete'de Yayımlanan Kararlar - Son Dakika
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20 Haziran 2023 Tarihli Resmi Gazete'de Yayımlanan Kararlar

20 Haziran 2023 Tarihli Resmi Gazete'de Yayımlanan Kararlar

20.06.2023 07:23

20 Haziran 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar arasında Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğlerde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğler, Anayasa Mahkemesi Kararları ve çeşitli ilanlar yer alıyor. Yargı, yürütme ve idare bölümlerine ilişkin gelişmelerin yer aldığı Resmi Gazete'de, T.C. Merkez Bankasınca belirlenen döviz kurları ve devlet iç borçlanma senetlerinin günlük değerleri de yer alıyor.

20 Haziran 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 20 Haziran 2023 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 20 Haziran 2023 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMÎ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER? SALI CUMHURBAŞKANI KARARLARI

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

TEBLİĞLER

–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2014/5)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2023/10)

–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2016/12)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2023/14)

–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2023/15)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 9/3/2023 Tarihli ve E: 2023/5, K: 2023/45 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 23/3/2023 Tarihli ve 2019/40991 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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SON DAKİKA: 20 Haziran 2023 Tarihli Resmi Gazete'de Yayımlanan Kararlar - Son Dakika
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