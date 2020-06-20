20 Haziran Cumartesi DHA Spor Gündemi

Giovanni Guidetti : Babalık duygusuna kadar en büyük mutluluk sahada yaşanır sanıyordum

"Kızımızı farklılıkları kucaklamaya ve cesur olmaya teşvik ediyorum"

"Kız çocukları gerçekten babalarına çok düşkün oluyormuş"

"Evde olabildiğim her an, tek önceliğim kızım"

"Sadece Disney prensesi değil, yenilmez bir savaşçı olabileceklerini fark ediyorlar"

"Cinsiyet eşitliği savunucusu olmaya layık işler yapmış olmak çok büyük bir onur"

"Türk Milli Takımı olarak olimpiyatlarda en iyisini yapacağız"

Altaylı taraftarlar, Mahmut amcalarını unutmadı

İzmir 'in Karabağlar ilçesindeki bir grup Altay taraftarı, tek başına tek göz ve harabeyi andıran bir yapıda oturan 67 yaşındaki Mahmut Yüzbaşı için harekete geçti. Aralarında para toplayan gençler ardından harabeyi andıran yapıyı yeniden dekore edip, düzenledi.

Türkiye Şampiyonası'na asfalt üzerinde hazırlanıyorlar

Muş Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren tekerlekli kayak sporcuları, asfaltta antrenmanlarını yaparak Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor. Alparslan Üniversitesi kampüsünde sosyal mesafe kurallarına uyarak antrenman yapan sporcular, normalleşme sürecinden önce de evde antrenman yaptıklarını belirtti.

Fanatik aile, sarı lacivert apartmanda yaşıyor

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Fenerbahçe taraftarı 68 yaşındaki Mehmet Utku , kardeşleriyle yaptırdığı apartmanının dış cephesini sarı lacivert renklere boyattı, balkonlara da Fenerbahçe amblemiyle şampiyonlukları simgeleyen yıldızlar yaptırdı. 5'i de fanatik Fenerbahçeli olan kardeşler yıllardır bölgede 'Fenerbahçe Apartmanı' adıyla ünlenen binada oturuyor. Mehmet Utku, "Bizde başka takım yok. Evde herkes Fenerbahçeli. Aile boyu Fenerbahçeliyiz. 5 kardeşiz. 5'imiz de Fenerbahçeliyiz. Bu apartman da her katı birimizin olmak üzere 5'imizin. Daha Fenerbahçe'den hiçbir yönetici arayıp sormadı. İstanbul 'dan Galatasaraylı biri duymuş aradı, sordu" dedi.

GALATASARAY

13.30 Sarı kırmızılı kulübün haziran ayı olağan divan kurulu toplantısı video konferans yöntemi ile yapılacak.

18.00 Galatasaray, Gaziantep Futbol Kulübü sınavı öncesi son çalışmasını gerçekleştirip kampa girecek.

FENERBAHÇE

Sarı lacivertliler, Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarını yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

SÜPER LİG

21.00 Yukatel Denizlispor - Beşiktaş

TFF 1'İNCİ LİG

17.30 Keçiörengücü - Bursaspor

20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Eskişehirspor

20.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor - Ekol Göz Menemenspor

AVRUPA'DAN FUTBOL

14.30 Watford - Leicester City (Çağlar Söyüncü)

23.00 Atletico Madrid - Valladolid (Enes Ünal)