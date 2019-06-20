Son Dakika Haberleri: 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü'nde mültecillik ne demek?
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20 Haziran Dünya Mülteciler Günü'nde mültecillik ne demek?

29 dakika önce

3,6 milyon Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye'de mültecilerin durumu nedir? Hangi sorunlarla karşılaşıyorlar? Medyanın Suriyelilere yönelik bakışta rolü nedir? ASAM / SGDD Başkanı İbrahim Vurgun Kavlak'la RÖP

20 Haziran Dünya Mülteciler Günü'nde mültecillik ne demek?, System.String[]
20 Haziran Dünya Mülteciler Günü vesilesiyle 3,6 milyonu kayıtlı Suriyeli olmak üzere 4,6 milyon kadar mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye'nin mültecilerin entegrasyonu açısından bu zamana değin yaptığı girişimler yeniden anımsanıyor.

Türkiye, Nisan 2011'de ilk sığınmacı dalgasının gelmesinden bu yana topraklarına sığınan Suriyeli mültecilere 37 milyar dolar harcama yaparken sivil toplum kuruluşlarının girişimleri de önemli bir ağırlığa sahip.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 05:38 
20 haziran, türkiye, suriyeli, Dünya
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