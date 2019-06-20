Son Dakika Haberleri: 20 Haziran Perşembe DHA Spor Gündemi
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20 Haziran Perşembe DHA Spor Gündemi

1 saat önce

KULÜPLERİN TRANSFER ÇALIŞMALARI TAKİP EDİLİYOR(ÖZEL) Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın: Olimpiyatlarda güreşten beklenti yüksek"2020 Tokyo'da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz""Cumhuriyet tarihinde ilk kez 16 madalya kazandık""Bayanlarımız dünyanın gündeminde"(ÖZEL) Halter...

20 Haziran Perşembe DHA Spor Gündemi, System.String[]

KULÜPLERİN TRANSFER ÇALIŞMALARI TAKİP EDİLİYOR

(ÖZEL) Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın: Olimpiyatlarda güreşten beklenti yüksek
"2020 Tokyo'da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz"
"Cumhuriyet tarihinde ilk kez 16 madalya kazandık"
"Bayanlarımız dünyanın gündeminde"

(ÖZEL) Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar: Halter ivme kazandı, Tokyo'da yüzümüz gülecek
"Dopingle mücadele konusunda örnekle gösterilen bir ülke olduk"
"2 erkek 2 kadın olmak üzere 4 kota alacağımıza inanıyoruz"

BASKETBOL
10: 30 A Milli Kadın Basketbol Takımı, Sinan Erdem Spor Salonu'nda 'Medya Günü' düzenleyecek 

KADINLAR DÜNYA KUPASI 
19: 00 Hollanda - Kanada
19: 00 Kamerun - Yeni Zelanda
22: 00 İsveç - ABD
22: 00 Tayland - Şili

VOLEYBOL MİLLETLER LİGİ
-Bayanlar
16: 00 Belçika - İtalya
19: 00 Türkiye - Brezilya
 


Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 09:26 Kaynak: DHA
musa aydın, güreş, tokyo, cumhuriyet, Spor
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