20 Haziran Perşembe DHA Spor Gündemi
1 saat önce
KULÜPLERİN TRANSFER ÇALIŞMALARI TAKİP EDİLİYOR(ÖZEL) Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın: Olimpiyatlarda güreşten beklenti yüksek"2020 Tokyo'da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz""Cumhuriyet tarihinde ilk kez 16 madalya kazandık""Bayanlarımız dünyanın gündeminde"(ÖZEL) Halter...
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 09:26 Kaynak: DHA
KULÜPLERİN TRANSFER ÇALIŞMALARI TAKİP EDİLİYOR
(ÖZEL) Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın: Olimpiyatlarda güreşten beklenti yüksek
"2020 Tokyo'da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz"
"Cumhuriyet tarihinde ilk kez 16 madalya kazandık"
"Bayanlarımız dünyanın gündeminde"
(ÖZEL) Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar: Halter ivme kazandı, Tokyo'da yüzümüz gülecek
"Dopingle mücadele konusunda örnekle gösterilen bir ülke olduk"
"2 erkek 2 kadın olmak üzere 4 kota alacağımıza inanıyoruz"
BASKETBOL
10: 30 A Milli Kadın Basketbol Takımı, Sinan Erdem Spor Salonu'nda 'Medya Günü' düzenleyecek
KADINLAR DÜNYA KUPASI
19: 00 Hollanda - Kanada
19: 00 Kamerun - Yeni Zelanda
22: 00 İsveç - ABD
22: 00 Tayland - Şili
VOLEYBOL MİLLETLER LİGİ
-Bayanlar
16: 00 Belçika - İtalya
19: 00 Türkiye - Brezilya
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