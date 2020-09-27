20 hektar ormanlık alan yandı - Son Dakika

Dün akşam İzmir Bergama'da başlayıp, Balıkesir İvrindi'de devam eden orman yangını sabaha karşı söndürüldü. İvrindi'de yaklaşık olarak 20 hektar ormanlık alan zarar gördü. Ekipler bölgede soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Balıkesir Valiliği ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünden elde edilen bilgiye göre, 26.09.2020 Cumartesi günü İzmir'in Bergama ilçesi sınırları içerisinde başlayan orman yangını şiddetli rüzgarın etkisi ile saat 19.00 sıralarında İvrindi ilçesi, Haydar Mahallesi sınırlarına ulaşması üzerine hızlı bir şekilde müdahaleye başlanıldı. Sabaha kadar süren yangın söndürme çalışmalarına Orman Bölge Müdürlüğü ve diğer kamu kurumlarına ait 46 arazöz, 15 su ikmal aracı, 6 dozer ve 250 personel katıldı. Sabahın erken saatlerinden itibaren 4 yangın söndürme helikopteri havadan müdahalede bulunduğu yangın saat 10.40 itibariyle yangın kısmen kontrol altına alındı ve ekiplerin soğutma çalışmalarına devam ettiği öğrenildi. Yangında yaklaşık olarak 20 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü açıklandı.

(Hüseyin Tokmak/İHA)