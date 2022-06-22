20 helikopter, 14 uçak ile müdahale başladı - Son Dakika
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20 helikopter, 14 uçak ile müdahale başladı

22.06.2022 07:56

20 helikopter, 14 uçak ile müdahale başladı Marmaris Bördübet Mahallesinde başlayan orman yangınına sabahın ilk ışıkları ile birlikte 14 uçak ve 20 helikopter ile havadan müdahale başladı Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün akşam saat 20.

20 helikopter, 14 uçak ile müdahale başladı

Marmaris Bördübet Mahallesinde başlayan orman yangınına sabahın ilk ışıkları ile birlikte 14 uçak ve 20 helikopter ile havadan müdahale başladı

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün akşam saat 20.00'de Bördübet Mahallesi 17 adalar mevkiinde başlayan orman yangına karşı mücadele sabahın ilk ışıkları ile havadan müdahale ile devam ediyor.

Yaklaşık 250 hektarlık bir alanda devam eden orman yangınına havadan 20 helikopter ve 14 uçak, karadan ise 688'i Orman personeli olmak üzere toplam Bin 480 personel katılıyor. Rüzgarın şiddetinin dün geceye oranla düşmesi nedeniyle alevlerin ilerlemesi kısmen durdu.

Uçak ve helikopterler sık sık yoğun dumanlık alanlara sorti yaparak yangının önünü kesmeye çalışıyor. Bölgeye Aydın, İzmir, Antalya, Denizli illerinden takviye ekipler sevk edilirken, bölgeye ulaşan ekipler karadan çalışmalarını sürdürüyor.

Yanan saha yoğun duman altında bulunurken, uçak ve helikopterlerin yoğun sorti yapması sonrası alevler şiddetini azalttı. Bördübet mahallesinde başlayan ve bir ucu Hisarönü körfezi, diğer ucu Değirmenyanı mahallesine kadar ulaşan yoğun duman nedeniyle görüntü mesafesi azaldı.

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Kaynak: İHA

Marmaris, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 20 helikopter, 14 uçak ile müdahale başladı - Son Dakika

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