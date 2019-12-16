20 Hindistanlı denizci Batı Afrika sularında kaçırıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 20 Hindistanlı denizci Batı Afrika sularında kaçırıldı - Son Dakika

20 Hindistanlı denizci Batı Afrika sularında kaçırıldı

6 saat önce

Hindistan Dışişleri Bakanlığı, 20 Hint denizcinin Batı Afrika sularında kaçırıldığını açıkladı.

20 Hindistanlı denizci Batı Afrika sularında kaçırıldı, System.String[]

Hindistan Dışişleri Bakanlığı, 20 Hint denizcinin Batı Afrika sularında kaçırıldığını açıkladı.


Hindistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Batı Afrika sularındaki bir petrol tankerinden 20 Hindistanlı mürettebatın kaçırıldığı ifade edildi. Açıklamada, " Abuja'daki misyonumuz konuyu komşu ülkelerin yetkililerin yanı sıra Nijeryalı yetkililerle de paylaştı" denildi.


Marshall Adaları bandıralı DUKE isimli geminin kaptanı Union Maritime ise web sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, mürettebatın Angola'dan Togo'nun başkenti Lome'ye akaryakıt taşırken saldırıya uğradığını ve şirketin sorunu çözmek için ilgili makamlarla görüştüğünü bildirdi. - YENİ DELHİ

Dışişleri Bakanlığı, Hindistan, Afrika, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 07:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Amerikan askerlerinin ayrılmadığı Deyrizor'da her yerden petrol çıkıyor
Siirt'te günde 700 varil ham petrol çıkarılıyor Hollanda'da "kadın sünneti" nedeniyle sakatlanma yaşayanlar sayısında ciddi şekilde artış var Vatani görevini yaparken hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
01:43 Samandağ'da patlayan trafo maddi hasara yol açtı - Son Dakika Haber
01:42 Karaman'da iki arkadaş arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı - Son Dakika Haber
01:05 Doğum sırasında ebenin ve doktorun tutamadığı bebek yere düşerek öldü - Son Dakika Haber
01:01 FETÖ'den tutuklanan İbrahim Burak Oğuz hakkında CHP'den ilk açıklama - Son Dakika Haber
00:53 Bosna Hersek: Türkiye'ye iadesi reddedilen Türk öğretmen serbest bırakıldı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 02:10:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 20 Hindistanlı denizci Batı Afrika sularında kaçırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]