20 ilde Narkogüç Operasyonu! Kilolarca uyuşturucu ele geçirildi, 90 zehir taciri yakalandı - Son Dakika

20 ilde Narkogüç Operasyonu! Kilolarca uyuşturucu ele geçirildi, 90 zehir taciri yakalandı

Son Güncelleme: 30.09.2023 09:18

Türkiye genelinde 20 ilde düzenlenen Narkogüç Operasyonu'nda kilolarca uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 90 zehir taciri gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; Tekirdağ, Siirt, Diyarbakır, Yozgat, Denizli, Konya, Şanlıurfa, Kocaeli, Artvin, Balıkesir, Kırıkkale, Mardin, Bitlis, Samsun, Bursa, Aydın, Niğde, Batman, Yalova ve Sivas olmak üzere 20 ilde düzenlenen "Narkogüç" operasyonlarında 90 zehir tacirinin daha yakalandığını duyurdu.

İL İL AÇIKLADI

Operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucunun da ele geçirildiğini belirten Yerlikaya'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

  • "Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda 6,3 kg Metamfetamin ele geçirildi. 1 Zehir taciri yakalandı.
  • Siirt İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve JASAT tarafından ayrı ayrı yapılan operasyonlarda toplam, 2 kg Metamfetamin, Muhtelif miktarda eroin ve esrar ele geçirildi. 2 zehir taciri yakalandı.
  • Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda 24 kg skunk ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı.
  • Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonlarda 2 ton 770 kg esrar, 2.500 kök kenevirele geçirildi. 5 zehir taciri yakalandı.
  • Yozgat İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda muhtelif miktarda ve içerikte uyuşturucu madde ele geçirildi. 2 zehir taciri yakalandı.
  • Denizli İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen 2 ayrı operasyonda 12 kg esrar ele geçirildi. 3 zehir taciri yakalandı.
  • Konya İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda muhtelif miktarda ve içerikte uyuşturucu madde ele geçirildi. 7 zehir taciri yakalandı.
  • Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan 2 ayrı operasyonda 34,5 kg skunk 2 kg metamfetamin ele geçirildi. 4 zehir taciri yakalandı.
  • Kocaeli İl Jandarma Komutanlığının yaptığı operasyonda 5 kg esrar ele geçirildi. 4 zehir taciri yakalandı.
  • Artvin İli Ardanuç İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda 7,5 kg kubar esrar ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı.
  • Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda muhtelif miktarda ve içerikte uyuşturucu madde ele geçirildi. 10 zehir taciri yakalandı.
  • Kırıkkale İli Yahşihan İlçe Jandarma Komutanlığı ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığının ayrı ayrı yaptığı operasyonlarda 6,5 kg kubar esrar muhtelif miktarda kokain ele geçirildi. 2 zehir taciri yakalandı.
  • Mardin İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda 11 kg skunk madde ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı.
  • Bitlis İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda muhtelif miktarda eroin, esrar, metamfetamin ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı.
  • Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ve Samsun İl Jandarma Komutanlığının yaptıkları 3 ayrı operasyonda toplam 49 kg kubar esrar ele geçirildi. 1 kg metamfetamin ele geçirildi. 9 zehir taciri yakalandı.
  • Bursa İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda 3,6 kg kokain muhtelif miktarda metamfetamin ve esrar ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı.
  • Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonlarda 5,5 kg kubar esrar, 0,9 kg reçine esrar muhtelif miktarda metamfetamin ele geçirildi. 31 zehir taciri yakalandı
  • Niğde İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda 258 kg uyuşturucu hap ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı.
  • Batman İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda 27 kg skunk ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı.
  • Yalova İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda 14,5 kg skunk ele geçirildi. 2 zehir taciri yakalandı.
  • Sivas İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda 20 kg kubar esrarele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı.

Operasyonları yapan Kahraman Jandarmamızı ve Kahraman Polisimizi tebrik ediyorum. ZEHİR TACİRLERİNİ YAKALAYIP ADALETE TESLİM ETMEYE KARARLIYIZ"

20 ilde büyük Narkogüç Operasyonu! Kilolarca uyuşturucu ele geçirildi, 90 zehir taciri yakalandı

İçişleri Bakanlığı, Ali Yerlikaya, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 20 ilde Narkogüç Operasyonu! Kilolarca uyuşturucu ele geçirildi, 90 zehir taciri yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
09:19 Film senaryosu değil, gerçek! 7 yıl önce elinden tuttuğu çocuk Ramos'a dev maçı kaybettirdi
09:14 Azerbaycan askerleri Karabağ'a Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla girdi
08:47 20 ilde Narkogüç Operasyonu! Kilolarca uyuşturucu ele geçirildi, 90 zehir taciri yakalandı
08:45 Szymanski'nin başarısı tesadüf değil! Fenerbahçe'nin yayınladığı görüntüler büyük sükse yaptı
08:36 Yalı Çapkını dizisinin son bölümü kesilen sahnelerden dolayı normal saatinden erken bitti
08:21 Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü, 35 yaralı
07:43 Altın Portakal Film Festivali'ni iptal eden Muhittin Böcek, festival ve sanat yönetmenini işten çıkardı
07:35 Yarın Meclis açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yapacak! Kılıçdaroğlu vekil olmadığı için locada oturacak 1
03:10 Bilal Erdoğan'dan İmamoğlu'na sert sözler: Bu adam yan gelip yattı
00:26 New York sele teslim! Caddeler göle döndü, metro istasyonları su bastı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2023 09:38:38. #1.11#
SON DAKİKA: 20 ilde Narkogüç Operasyonu! Kilolarca uyuşturucu ele geçirildi, 90 zehir taciri yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement