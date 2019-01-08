Son Dakika Haberleri: 20 ilde eğitime kar molası

20 ilde eğitime kar molası

1 saat önce

Etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, aşırı don ve buzlanma nedeniyle bazı il merkezleri ile ilçelerinde okullar bugün tatil edildi.

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Etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, aşırı don ve buzlanma nedeniyle bazı il merkezleri ile ilçelerinde okullar bugün tatil edildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:45 

Ekonomi
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