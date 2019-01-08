20 ilde eğitime kar molası

Etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, aşırı don ve buzlanma nedeniyle bazı il merkezleri ile ilçelerinde okullar bugün tatil edildi.

Etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, aşırı don ve buzlanma nedeniyle bazı il merkezleri ile ilçelerinde okullar bugün tatil edildi.

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THY, Buzlanmaya Karşı Uçakları Özel Sıvılarla Yıkıyor

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