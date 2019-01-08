20 ilde eğitime kar molası
1 saat önce
Etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, aşırı don ve buzlanma nedeniyle bazı il merkezleri ile ilçelerinde okullar bugün tatil edildi.
Etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, aşırı don ve buzlanma nedeniyle bazı il merkezleri ile ilçelerinde okullar bugün tatil edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:45
THY, Buzlanmaya Karşı Uçakları Özel Sıvılarla Yıkıyor
Bursa'nın İnegöl ve Büyükorhan İlçelerinde Eğitime Bir Gün Ara Verildi
Başkentte Seyir Halindeki Kar Küreme Aracı Yandı
TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve TBB Başkanı Hüseyin Aydın, Kulüpleri Borçtan Kurtaracak Projeyi Açıkladı