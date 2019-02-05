Son Dakika Haberleri: 20 İlde Fetö Operasyonu: 32 Gözaltı

20 İlde Fetö Operasyonu: 32 Gözaltı

57 dakika önce

BURSA merkezli 20 ilde, FETÖ/PDY'nin 'TSK'daki yapılanması'na yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 23'ü asker, 9'u sivil olmak üzere 32 kişi gözaltına alındı.

20 İlde Fetö Operasyonu: 32 Gözaltı, System.String[]
BURSA merkezli 20 ilde, FETÖ/PDY'nin 'TSK'daki yapılanması'na yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 23'ü asker, 9'u sivil olmak üzere 32 kişi gözaltına alındı.

Bursa ?İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin 'TSK'daki yapılanması'na yönelik Bursa merkezli 20 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, 20'si muvazzaf olan 23 asker ile 9 sivil gözaltına alındı. Farklı illerde gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere Bursa'ya getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdürüldüğü belirtildi. - Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 10:27 Kaynak: DHA

TSK, Bursa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bursa'da Üretilen Siyah İncir, Coğrafi İşaret Tescil Belgesi Aldı Kıskanç Kadın, Sevgilisi İçin Bastırdığı Tişörtle Sosyal Medyayı Salladı

Kız Arkadaşını Benzin Dökerek Yakan Sanık Hakkında Ağırlaştırılmış Müebbet İsteniyor Öldürülen Kocasının Yerine Şirketin Başına Geçti, Rekor Satış Yaptı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 11:24:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 20 İlde Fetö Operasyonu: 32 Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]