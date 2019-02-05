20 İlde Fetö Operasyonu: 32 Gözaltı
57 dakika önce
BURSA merkezli 20 ilde, FETÖ/PDY'nin 'TSK'daki yapılanması'na yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 23'ü asker, 9'u sivil olmak üzere 32 kişi gözaltına alındı.
BURSA merkezli 20 ilde, FETÖ/PDY'nin 'TSK
'daki yapılanması'na yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 23'ü asker, 9'u sivil olmak üzere 32 kişi gözaltına alındı. Bursa
?İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin 'TSK'daki yapılanması'na yönelik Bursa merkezli 20 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, 20'si muvazzaf olan 23 asker ile 9 sivil gözaltına alındı. Farklı illerde gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere Bursa'ya getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdürüldüğü belirtildi. - Bursa
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 10:27 Kaynak: DHA
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