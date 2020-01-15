20 kaçak göçmeni minibüste bırakıp kaçtı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 20 kaçak göçmeni minibüste bırakıp kaçtı - Son Dakika

20 kaçak göçmeni minibüste bırakıp kaçtı

6 saat önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde dur ihtarına uymayan sürücü yakalanacağını anlayınca minibüsten atlayarak kaçtı.

20 kaçak göçmeni minibüste bırakıp kaçtı, System.String[]

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde dur ihtarına uymayan sürücü yakalanacağını anlayınca minibüsten atlayarak kaçtı. Minibüste 20 kaçak göçmen yakalandı.


Alaybey Mahallesi'nde Malkara Bölge Trafik ekiplerinin dur ihtarına uymayan 59 ZL 749 plakalı minibüs, takibe alındı. Kovalamaca, Malkara ilçe merkezi yakınlarında minibüs şoförünün araçtan atlayarak kaçmasıyla son buldu. Araçta yapılan aramada, yabancı uyruklu 20 kaçak göçmen yakalandı.


Minibüsün içinde lastik bot ve enerji içecekleri ele geçirilirken, kaçan minibüs şoförünün yakalanması için çalışma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Alaybey, Malkara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 10:39 Kaynak: İHA
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