20 Kasım 2021 Atv Yayın Akışı - Son Dakika

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

00:20 Kalp Yarası

03:20 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

05:35 Kalp Yarası

07:30 atv’de Hafta Sonu

10:00 Kardeşlerim

13:30 Saftirik Greg'in Günlüğü: Bende Bu Şans Varken

15:15 Kuruluş Osman

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim