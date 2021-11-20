Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:20 Kalp Yarası
03:20 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
05:35 Kalp Yarası
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Kardeşlerim
13:30 Saftirik Greg'in Günlüğü: Bende Bu Şans Varken
15:15 Kuruluş Osman
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 20 Kasım 2021 Atv Yayın Akışı - Son Dakika