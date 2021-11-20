20 Kasım 2021 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:30 Sana Söz

03:00 Güzel Köylü

05:00 Kiralık Aşk

07:00 Medcezir

09:30 Çizgi Film Kuşağı

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

13:00 Bir Demet Tiyatro

14:00 Boşver Arkadaş

15:45 En Güzel Bölüm

16:00 Benim Hayatım

18:45 Star Haber

20:00 Mutlu Canavar Ailesi

22:00 Mutlu Canavar Ailesi