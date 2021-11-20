Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Sana Söz
03:00 Güzel Köylü
05:00 Kiralık Aşk
07:00 Medcezir
09:30 Çizgi Film Kuşağı
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
13:00 Bir Demet Tiyatro
14:00 Boşver Arkadaş
15:45 En Güzel Bölüm
16:00 Benim Hayatım
18:45 Star Haber
20:00 Mutlu Canavar Ailesi
22:00 Mutlu Canavar Ailesi
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 20 Kasım 2021 Star Yayın Akışı - Son Dakika