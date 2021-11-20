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20 Kasım 2021 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika

20 Kasım 2021 Tv 2 Yayın Akışı

20.11.2021 06:42
20 Kasım 2021 Tv 2 Yayın Akışı

20 Kasım 2021 Cumartesi günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?

Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV 2 YAYIN AKIŞI

01:15 Kelime Oyunu

02:15 Kanıt

03:45 Akasya Durağı

04:50 Kırık Hayatlar

06:00 Hırsız Polis

07:00 Dadı

09:00 Akasya Durağı

11:00 Magazin Masası

13:00 Kırık Hayatlar

14:00 Aşk-ı Memnu

16:00 Yaprak Dökümü

19:45 Kelime Oyunu

21:15 Dadı

23:30 Kanıt

20 Kasım 2021 Tv 2 Yayın Akışı
20 Kasım 2021 Tv 2 Yayın Akışı

Kırık Hayatlar, Akasya Durağı, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 20 Kasım 2021 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 20 Kasım 2021 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika
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