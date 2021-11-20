Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 % 100 Futbol
01:15 Milli Maç Özel
02:00 Karadağ - Türkiye
03:45 % 100 Futbol
04:30 Milli Maç Özel
05:15 2022 Dünya Kupası Elemeleri Özetler
05:45 İtalya Serie A Özetler
06:05 İspanya La Liga Özetler
06:40 İngiltere Premier Lig Goller
06:50 Spor Toto Süper Lig Goller
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 A Milli Futbol Takımı Özetler
09:55 Takvim Yaprakları
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Kitaplığı
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:30 2022 Dünya Kupası Elemeleri Özetler
14:00 TBMM-TV
16:00 Gündem Futbol
18:00 Spor Merkezi
20:00 Spor Akşamı
23:00 Aktüel Futbol
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 20 Kasım 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika