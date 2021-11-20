Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Alparslan: Büyük Selçuklu
03:10 Bizim Köyün Kızları
05:15 Muhteşem Kraliçe
07:55 Yeşil Deniz
09:25 Masumlar Apartmanı
12:15 Teşkilat
15:20 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 20 Kasım 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika