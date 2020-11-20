20 Kasım Cuma DHA Spor Gündemi

Çaykur Rizesporlu Fabricio: Kendimi Türkiye'de rahat ve güvende hissediyorum

"Takım seçmeleri için 3 gün kamyon arkasında yolculuk yaptım"

"Kariyerimi Türkiye'de tamamlamak isterim""Rizespor'dan teklif gelince çok mutlu oldum""Türkiye'de çok mutluyum""Luiz Gustavo çok iyi bir oyuncu, çok saygı duyuyorum"

3 kez üst üste dünya rekoru kıran Fatma Uruk DHA'ya konuştu"Bakan Kasapoğlu'nun desteği beni cesaretlendirdi""Çok şükür işlem tamam""Hakemler ve doktorları her zaman buraya getiremezdim"Milli dalışçı Uruk, Meksika'da 3'üncü kez dünya rekoru kırdıPaletsiz değişken ağırlık dalışta 77 metreye ulaşarak rekorunu yeniledi

GALATASARAY11.30 Sarı-kırmızılılar, Hes Kablo Kayserispor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

FENERBAHÇESarı-lacivertli ekipte, Gençlerbirliği maçının hazırlıkları tamamlanacak

BEŞİKTAŞ17.00 Siyah-beyazlılar, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.

TRABZONSPORBordo-mavili takım, BB Erzurumspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.

ANTALYASPOR 14.00 Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk'ün de katılımıyla takımın yeni teknik direktörü Ersun Yanal için Antalya Stadyumu'nda imza töreni ve basın toplantısı düzenlenecek..

BASKETBOLTHY EuroLeague23.00 Real Madrid - Fenerbahçe Beko

VOLEYBOL14.00 Eczacıbaşı Spor Kulübü ile Orkid arasında 2020-2021 sezonu için sponsorluk anlaşması yapılacak. Anlaşma nedeniyle P&G Türkiye, Kafkaslar ve Orta Asya CMO ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Onur Yaprak, Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı, milli voleybolcular Hande Baladın, Simge Aköz ve genel menajer Nalan Ural'ın katılımıyla online basın toplantısı düzenlenecek.

BAKAN KASAPOĞLU'NUN PROGRAMI

11.00 Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Uluslararası Yüzme Ligi'nde 3 Avrupa rekoru kıran milli yüzücü Emre Sakçı'yı kabul edecek.