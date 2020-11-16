20 Kasım'da vizyonda
16.11.2020 09:14
Çekimleri Kuzey Kıbrıs'taki özel bir platoda yapılan film, 20 Kasım'da vizyona girecek.
Çekimleri Kuzey Kıbrıs'taki özel bir platoda yapılan film, 20 Kasım'da vizyona girecek. Doğa Can Anafarta'nın yönetmen koltuğunda oturduğu "Hababam Sınıfı Yaz Oyunları"nın oyuncu kadrosuna Altan Erkekli, Toygan Avanoğlu, Yusuf Çim, Fırat Albayram ve Hakan Meriçliler gibi ünlü isimler yer alıyor. Hastalığı nedeniyle zor günler geçiren Mehmet Ali Erbil de filmin onur konuğu olarak izleyici karşısına çıkacak.
Son Dakika Koronavirüs semptomu gösterip milli kadrodan çıkarılan Ryan Babel'in 4. test sonucu pozitif çıktı Tadını beğendiği istiridye mantarını üretmeye başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor Kar, sis, sağanak! Meteoroloji 3 bölgeyi tek tek uyardı NASA, 4 astronotu taşıyan SpaceX'e ait uzay aracını fırlattı Anlaşma öncesi görüntüler ortaya çıktı! Putin'den danışmanının sorusuna dikkat çeken yanıt Ünlü Rus model, morga girip koronavirüsten ölenlerin görüntülerini paylaştı Oyuncu Damla Ersubaşı, geçirdiği değişimi estetiğe değil photoshop'a bağladı Son Dakika: Türkiye, evinde Rusya'yı 3-2 mağlup etti