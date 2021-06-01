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20 Kasım'dan bu yana kapalı olan sinema salonları açıldı - Son Dakika

20 Kasım'dan bu yana kapalı olan sinema salonları açıldı

01.06.2021 02:15
20 Kasım'dan bu yana kapalı olan sinema salonları açıldı, System.String[]

İçişleri Bakanlığı'nın 1 Haziran sonrası uygulanacak kademeli normalleşme genelgesinde 20 Kasım 2020'den bu yana kapalı olan sine salonlarına müjdeli haber geldi. Buna göre geçtiğimiz yaz sonu açılıp sonbaharda yine kapanan sinema salonları "bir koltuk dolu-bir koltuk boş" şeklinde yüzde 50 kapasiteyle açıldı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında en çok etkilendiği sektörlerden biri olan sinema salonları için beklenen haber geldi.

SİNEMA SALONLARI AYLAR SONRA AÇILDI

Vaka sayılarının düşmesi ve normalleşme adımlarının artırılması kararı sonrası İçişleri Bakanlığı'ndan "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri" başlıklı bir genelge yayınlandı. Bu genelgede sokağa çıkma kısıtlaması, hafta sonu tedbirleri, hizmet verebilecek sektörler ve yasakların devam etmesine karar verilen iş kolları açıklandı. Sinema salonları için de genelgede bir madde yer aldı.

YÜZDE 50 KAPASİTE VE BİR BOŞ-BİR DOLU ŞARTI VAR

Alınan karara göre, pazar günleri hariç, 07.00 - 21.00 saatleri arasında ve bir koltuk dolu, bir koltuk boş şeklinde düzenlenecek yüzde elli kapasite şartıyla sinema salonlarının açılmasına karar verildi. 1 Haziran itibarıyla bu genelge yürürlüğe girecek ve salonlar yüzde elli kapasiteyle hizmete açılacak.

20 Kasım'dan bu yana kapalı olan sinema salonları açıldı

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Son Dakika Ekonomi 20 Kasım'dan bu yana kapalı olan sinema salonları açıldı - Son Dakika Ekonomi


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