Son Dakika Haberleri: 20 Kasım Dünya Çocuk Günü'nde köprüler maviye bürünecek
Son Dakika Güncel 20 Kasım Dünya Çocuk Günü'nde köprüler maviye bürünecek - Son Dakika

20 Kasım Dünya Çocuk Günü'nde köprüler maviye bürünecek

6 saat önce

UNICEF'in her yıl 20 Kasım'da kutladığı Dünya Çocuk Günü'nde, çocuk haklarına ilişkin farkındalık oluşturmak için İstanbul'daki boğaz köprüleri ve Galata Kulesi, Ankara'da ise Atakule mavi renkle ışıklandırılacak.

20 Kasım Dünya Çocuk Günü'nde köprüler maviye bürünecek, System.String[]

UNICEF'in her yıl 20 Kasım'da kutladığı Dünya Çocuk Günü'nde, çocuk haklarına ilişkin farkındalık oluşturmak için İstanbul'daki boğaz köprüleri ve Galata Kulesi, Ankara'da ise Atakule mavi renkle ışıklandırılacak.

UNICEF'ten yapılan açıklamaya göre, UNICEF tarafından her yıl 20 Kasım'da kutlanan Dünya Çocuk Günü bu yıl aynı zamanda Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına dair Sözleşmesi'nin kabul edilişinin 30'ncu yıl dönümüne denk geldi.

Okula gidemeyen, korunmasız ve köklerinden koparılmış milyonlarca çocuğun durumu hakkında farkındalık oluşturmak ve bu çocuklar için büyük önem taşıyan kaynakların sağlanması için harekete geçme çağrısında bulunan UNICEF, bu kapsamda Türkiye'de sembollerini mavi renk ile ışıklandırarak tarihi mekanlara yansıtacak.

Bu kapsamda, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Galata Kulesi, Atakule (Ankara) 20 Kasım günü mavi renkte ışıklandırılacak.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 12:46 Kaynak: AA
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