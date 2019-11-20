Son Dakika Haberleri: 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü: AP önünde "Türkiye'de bebekler serbest bırakılsın" eylemi
Son Dakika Dünya 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü: AP önünde 'Türkiye'de bebekler serbest bırakılsın' eylemi - Son Dakika Dünya

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü: AP önünde "Türkiye'de bebekler serbest bırakılsın" eylemi

6 saat önce

Brüksel'de 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde, Türkiye'de cezaevlerinde bulunan yüzlerce bebeğin haklarının ihal edildiği gerekçesi ile Avrupa Parlamentosu önünde eylem düzenlendi.

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Brüksel'de 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde, Türkiye'de cezaevlerinde bulunan yüzlerce bebeğin haklarının ihal edildiği gerekçesi ile Avrupa Parlamentosu önünde eylem düzenlendi.View on euronews

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü: AP önünde Türkiye'de bebekler serbest bırakılsın eylemi

Çocuk Hakları Günü, Brüksel, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 08:51 
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