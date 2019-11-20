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20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü: AP önünde "Türkiye'de bebekler serbest bırakılsın" eylemi
6 saat önce
Brüksel'de 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde, Türkiye'de cezaevlerinde bulunan yüzlerce bebeğin haklarının ihal edildiği gerekçesi ile Avrupa Parlamentosu önünde eylem düzenlendi.
Brüksel'de 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde, Türkiye'de cezaevlerinde bulunan yüzlerce bebeğin haklarının ihal edildiği gerekçesi ile Avrupa Parlamentosu önünde eylem düzenlendi.View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 08:51
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