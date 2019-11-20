Son Dakika Haberleri: 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü etkinliği
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20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü etkinliği

6 saat önce

Kilis Belediyesi Gençlik Merkezi tarafından etkinlik düzenlendi.

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü etkinliği, System.String[]

Kilis Belediyesi Gençlik Merkezi tarafından etkinlik düzenlendi.


Gençlik Merkezi üyeleri 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü Münasebetiyle Parklarda çocuklar ile çeşitli aktiviteler düzenlendi. Çocuk Hakları Eğitimi verilerek, çocukların haklarını öğrenmeleri sağlandı. Ardından Çocuklarla Birlikte Model Uçak kursuna katılım sağladı. - KİLİS

Çocuk Hakları Günü, Kilis Belediyesi, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 04:57 Kaynak: İHA
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