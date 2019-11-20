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20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü etkinliği
6 saat önce
Kilis Belediyesi Gençlik Merkezi tarafından etkinlik düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 04:57 Kaynak: İHA
Kilis Belediyesi Gençlik Merkezi tarafından etkinlik düzenlendi.
Gençlik Merkezi üyeleri 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü Münasebetiyle Parklarda çocuklar ile çeşitli aktiviteler düzenlendi. Çocuk Hakları Eğitimi verilerek, çocukların haklarını öğrenmeleri sağlandı. Ardından Çocuklarla Birlikte Model Uçak kursuna katılım sağladı. - KİLİS
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