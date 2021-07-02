Üye Girişi
20 keçiyle kurduğu çiftlikte siparişlere yetişemiyor - Son Dakika

20 keçiyle kurduğu çiftlikte siparişlere yetişemiyor

02.07.2021 10:26
20 keçiyle kurduğu çiftlikte siparişlere yetişemiyor, System.String[]

ANTALYA'da Tayfun Caner (29), 10 yıl boyunca çalıştığı turizm sektörünü bırakarak, 20 Honamlı keçisiyle hayvancılığa başladı.

ANTALYA'da Tayfun Caner (29), 10 yıl boyunca çalıştığı turizm sektörünü bırakarak, 20 Honamlı keçisiyle hayvancılığa başladı. Kısa sürede 200 keçilik çiftliğe sahip olan Caner, "Yılda 500 kilogram peynir elde ediyorum. Kilosu 60 liradan satıyorum. Gelecek yılın siparişlerini şimdiden alıyorum" dedi.

Antalya'da 10 yıl boyunca turizm sektöründe hizmet veren Tayfun Caner, pandemi döneminde gelirin düşmesi nedeniyle farklı sektöre yöneldi. Hayvancılık yapmak isteyen Caner, Kumluca ilçesi Kozarası köyünde 6 dönümlük araziyi satın aldı ve 'Canerbey' isimli keçi çiftliği kurdu. Caner'in ilk etapta aldığı 20 Honamlı keçisi, kısa sürede 150 anaç 60 oğlak oldu.

SÜT VE PEYNİR YOK SATIYORKeçilerden elde ettiği süt ve peynirden ilk başlarda çevresindekilere tattıran Tayfun Caner, aldığı olumlu tepkiler üzerine satışına başladı. Sosyal medyadan hem çiftliğin hem de peynir ve sütün tanıtımını yapan Caner, kısa sürede gelen siparişlere yetişemez oldu. Kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderdiği peynirlerden kilolarca talep gelmesi üzerine verimi artırmak için veteriner hekim hizmeti de almaya başlayan Caner, keçilerinden elde ettiği sütten yılda 500 kilogram peynir üretecek kapasiteye geldi. Peynirin kilosu ise 60 liradan alıcı buluyor.1 YIL SONRASININ SİPARİŞİNİ ŞİMDİDEN ALIYOR20 keçiyle çıktığı yolda hem hayvanlarla doğayla iç içe vakit geçirdiğini hem de para kazandığını belirten Caner, "Sabah keçilerimle güne başlıyorum. Akşam da yemlerini verdikten sonra onlarla oyun oynuyorum. Arkadaş gibi olduk. Para da kazanıyorum artık. Peynir siparişlerine yetişemiyorum. Şimdiden 1 yıl sonrasının siparişini alıyorum. Her arayan en az 10 kilo istiyor" dedi.Tayfun Caner, keçi sayısını 500'e çıkarmayı hedeflediğini de sözlerine ekledi.

Veteriner hekim Volga Tuğalpay da keçilerin, bölgenin yerli ırkı olduğunu söyledi. Bu bölgede yetiştirilebilecek en verimli ırkın Honamlı olduğunu belirten Tuğalpay, "Bu keçiler ikiz yavruluyor. Kısa sürede sürü büyüyebiliyor. Hem eti hem de süt ve peyniri oldukça lezzetli. Ayrıca bu keçiler bölgedeki hastalıklara karşı da oldukça dirençliler ve daha az ilaç ihtiyacı duyuyorlar" diye konuştu.


20 keçiyle kurduğu çiftlikte siparişlere yetişemiyor
20 keçiyle kurduğu çiftlikte siparişlere yetişemiyor
20 keçiyle kurduğu çiftlikte siparişlere yetişemiyor
20 keçiyle kurduğu çiftlikte siparişlere yetişemiyor
20 keçiyle kurduğu çiftlikte siparişlere yetişemiyor
20 keçiyle kurduğu çiftlikte siparişlere yetişemiyor
20 keçiyle kurduğu çiftlikte siparişlere yetişemiyor
20 keçiyle kurduğu çiftlikte siparişlere yetişemiyor
20 keçiyle kurduğu çiftlikte siparişlere yetişemiyor
20 keçiyle kurduğu çiftlikte siparişlere yetişemiyor
20 keçiyle kurduğu çiftlikte siparişlere yetişemiyor
20 keçiyle kurduğu çiftlikte siparişlere yetişemiyor
20 keçiyle kurduğu çiftlikte siparişlere yetişemiyor
20 keçiyle kurduğu çiftlikte siparişlere yetişemiyor
20 keçiyle kurduğu çiftlikte siparişlere yetişemiyor

Veteriner, Antalya, Kumluca, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 20 keçiyle kurduğu çiftlikte siparişlere yetişemiyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kısıtlama sona erdi, İstanbul akşamları hareketlendi! Eğlence mekanları doldu taştı 10:13 Kısıtlama sona erdi, İstanbul akşamları hareketlendi! Eğlence mekanları doldu taştı Ortalığı birbirine katan alkollü genç, olay yerine gelen babasına da küfretti! Polis bile zor zapt etti 09:53 Ortalığı birbirine katan alkollü genç, olay yerine gelen babasına da küfretti! Polis bile zor zapt etti Oğlu trafikte terör estiren Murat Övünç, savunmasıyla hayrete düşürdü: Düşmanlarımız yaptı, oğlum iyilik emsalidir 09:49 Oğlu trafikte terör estiren Murat Övünç, savunmasıyla hayrete düşürdü: Düşmanlarımız yaptı, oğlum iyilik emsalidir
Hukukçular Elmalı davası hakkında konuştu: Olmayan ses kaydı ve mektup ikinci bir mağduriyet yarattı 09:23 Hukukçular Elmalı davası hakkında konuştu: Olmayan ses kaydı ve mektup ikinci bir mağduriyet yarattı Son Dakika! Türk sinemasının usta ismi Kartal Tibet hayatını kaybetti 09:09 Son Dakika! Türk sinemasının usta ismi Kartal Tibet hayatını kaybetti Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı 22:38 Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı
Çoban gördüğü manzara karşısında dondu kaldı! Dereye atlayan 500 koyundan 36'sı telef oldu 20:47 Çoban gördüğü manzara karşısında dondu kaldı! Dereye atlayan 500 koyundan 36'sı telef oldu Deney gibi parti! Aşılılar Delta varyantına yakalanmadı 20:03 Deney gibi parti! Aşılılar Delta varyantına yakalanmadı

Son Dakika Haberleri
10:21 Son dakika: 21 faizsiz konut şirketi tasfiye edildi! İşte listedeki firmalar
10:09 40 yıllık market zinciri Şahmar kapandı! Bir devir sona erdi
09:53 Ortalığı birbirine katan alkollü genç, olay yerine gelen babasına da küfretti! Polis bile zor zapt etti
09:49 Tarım işçilerini taşıyan midibüsün freni patladı! Korkunç kazada bir kişi yaşamını yitirdi, 14 kişi yaralandı
09:49 Oğlu trafikte terör estiren Murat Övünç, savunmasıyla hayrete düşürdü: Düşmanlarımız yaptı, oğlum iyilik emsalidir
09:31 "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın niye teslim oldu? Sürpriz kararın altında 3 ihtimal var
09:23 Hukukçular Elmalı davası hakkında konuştu: Olmayan ses kaydı ve mektup ikinci bir mağduriyet yarattı
09:07 Bu görüntüler mide bulandırdı! Fırın çalışanı, ekmek hamuru ile top oynar gibi oynadı
09:06 FETÖ elebaşı Gülen'in akrabası İzmir'de yakalandı
09:06 İmamoğlu, Bakan Soylu'ya kurban bağışı nedeniyle tepki gösterdi: 132 bin aileye bu kötülüğü neden yapıyorsunuz?
Son dakika: 21 faizsiz konut şirketi tasfiye edildi! İşte listedeki firmalar Son dakika: 21 faizsiz konut şirketi tasfiye edildi! İşte listedeki firmalar         
10:21
40 yıllık market zinciri Şahmar kapandı! Bir devir sona erdi 40 yıllık market zinciri Şahmar kapandı! Bir devir sona erdi         
10:09
Tarım işçilerini taşıyan midibüsün freni patladı! Korkunç kazada bir kişi yaşamını yitirdi, 14 kişi yaralandı Tarım işçilerini taşıyan midibüsün freni patladı! Korkunç kazada bir kişi yaşamını yitirdi, 14 kişi yaralandı         
09:50
"Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın niye teslim oldu? Sürpriz kararın altında 3 ihtimal var         
09:31
İmzalar atıldı! Dardanel, Yunan rakibini resmen satın aldı İmzalar atıldı! Dardanel, Yunan rakibini resmen satın aldı         
09:11
İmamoğlu, Bakan Soylu'ya kurban bağışı nedeniyle tepki gösterdi: 132 bin aileye bu kötülüğü neden yapıyorsunuz? İmamoğlu, Bakan Soylu'ya kurban bağışı nedeniyle tepki gösterdi: 132 bin aileye bu kötülüğü neden yapıyorsunuz?         
09:06
İzenerji ile DİSK Genel-İş Sendikası sözleşmeyi imzaladı! En düşük İşçi maaşı 7 bin 134 lira oldu İzenerji ile DİSK Genel-İş Sendikası sözleşmeyi imzaladı! En düşük İşçi maaşı 7 bin 134 lira oldu         
22:16
Serel Yereli'nin küvet başındaki iç çamaşırlı pozu beğeni topladı Serel Yereli'nin küvet başındaki iç çamaşırlı pozu beğeni topladı         
20:34
3. doz aşılamaların başladığı Türkiye'de 2 doz BionTech yaptıran vatandaşlara önemli uyarı: Üçüncü doz için bekleyin 3. doz aşılamaların başladığı Türkiye'de 2 doz BionTech yaptıran vatandaşlara önemli uyarı: Üçüncü doz için bekleyin         
19:18
Arsenal, Mesut Özil'le bağları resmen kopardı! Dünyaca ünlü yıldızın kulüpten hiç alacağı kalmadı Arsenal, Mesut Özil'le bağları resmen kopardı! Dünyaca ünlü yıldızın kulüpten hiç alacağı kalmadı         
19:11
Eşini öldüren genç kadın mahkemede konuştu: Beni para karşılığında cinsel ilişkiye zorluyordu Eşini öldüren genç kadın mahkemede konuştu: Beni para karşılığında cinsel ilişkiye zorluyordu         
18:10
Uçurumdan düşen Elif Çakal'ın ölümünde şüpheli olan iki arkadaş olay gününü hakime anlattı Uçurumdan düşen Elif Çakal'ın ölümünde şüpheli olan iki arkadaş olay gününü hakime anlattı         
17:33
Tosuncuk'un avukatları mağdurları kızdıracak! Adli makamlardan tutuklanmama garantisi isteyecekler Tosuncuk'un avukatları mağdurları kızdıracak! Adli makamlardan tutuklanmama garantisi isteyecekler         
16:32
Instagram zenginleri listesine damga vuran Cristiano Ronaldo'nun tek paylaşımdan aldığı para dudak uçuklattı Instagram zenginleri listesine damga vuran Cristiano Ronaldo'nun tek paylaşımdan aldığı para dudak uçuklattı         
15:42
Numan Kurtulmuş: AK Parti'nin en yakın siyasi rakibiyle farkı 15 puandan fazla Numan Kurtulmuş: AK Parti'nin en yakın siyasi rakibiyle farkı 15 puandan fazla         
13:31
Sosyal medyada yorum yağdı! Herkes Tosuncuk'un teslim olmasını aynı sebebe bağlıyor Sosyal medyada yorum yağdı! Herkes Tosuncuk'un teslim olmasını aynı sebebe bağlıyor         
13:23
Şarkıcı Göksel'in panik anları! Makyajsız halini görenler tanıyamadı Şarkıcı Göksel'in panik anları! Makyajsız halini görenler tanıyamadı         
08:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2021 10:31:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 20 keçiyle kurduğu çiftlikte siparişlere yetişemiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement