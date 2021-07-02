20 KEÇİYLE KURDUĞU ÇİFTLİKTE SİPARİŞLERE YETİŞEMİYOR - Son Dakika

ANTALYA'da Tayfun Caner (29), 10 yıl boyunca çalıştığı turizm sektörünü bırakarak, 20 Honamlı keçisiyle hayvancılığa başladı. Kısa sürede 200 keçilik çiftliğe sahip olan Caner, Yılda 500 kilogram peynir elde ediyorum. Kilosu 60 liradan satıyorum. Gelecek yılın siparişlerini şimdiden alıyorum dedi.

Antalya'da 10 yıl boyunca turizm sektöründe hizmet veren Tayfun Caner, pandemi döneminde gelirin düşmesi nedeniyle farklı sektöre yöneldi. Hayvancılık yapmak isteyen Caner, Kumluca ilçesi Kozarası köyünde 6 dönümlük araziyi satın aldı ve 'Canerbey' isimli keçi çiftliği kurdu. Caner'in ilk etapta aldığı 20 Honamlı keçisi, kısa sürede 150 anaç 60 oğlak oldu.

SÜT VE PEYNİR YOK SATIYOR

Keçilerden elde ettiği süt ve peynirden ilk başlarda çevresindekilere tattıran Tayfun Caner, aldığı olumlu tepkiler üzerine satışına başladı. Sosyal medyadan hem çiftliğin hem de peynir ve sütün tanıtımını yapan Caner, kısa sürede gelen siparişlere yetişemez oldu. Kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderdiği peynirlerden kilolarca talep gelmesi üzerine verimi artırmak için veteriner hekim hizmeti de almaya başlayan Caner, keçilerinden elde ettiği sütten yılda 500 kilogram peynir üretecek kapasiteye geldi. Peynirin kilosu ise 60 liradan alıcı buluyor.

1 YIL SONRASININ SİPARİŞİNİ ŞİMDİDEN ALIYOR

20 keçiyle çıktığı yolda hem hayvanlarla doğayla iç içe vakit geçirdiğini hem de para kazandığını belirten Caner, Sabah keçilerimle güne başlıyorum. Akşam da yemlerini verdikten sonra onlarla oyun oynuyorum. Arkadaş gibi olduk. Para da kazanıyorum artık. Peynir siparişlerine yetişemiyorum. Şimdiden 1 yıl sonrasının siparişini alıyorum. Her arayan en az 10 kilo istiyor dedi.

Tayfun Caner, keçi sayısını 500'e çıkarmayı hedeflediğini de sözlerine ekledi.

Veteriner hekim Volga Tuğalpay da keçilerin, bölgenin yerli ırkı olduğunu söyledi. Bu bölgede yetiştirilebilecek en verimli ırkın Honamlı olduğunu belirten Tuğalpay, Bu keçiler ikiz yavruluyor. Kısa sürede sürü büyüyebiliyor. Hem eti hem de süt ve peyniri oldukça lezzetli. Ayrıca bu keçiler bölgedeki hastalıklara karşı da oldukça dirençliler ve daha az ilaç ihtiyacı duyuyorlar diye konuştu.